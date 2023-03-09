Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin taşınacak bölümleri belirlendi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, üniversite bünyesinde hizmet veren ve yapılan teknik değerlendirmeler sonrasında ayaktan ve yatan sağlık hizmetleri durdurulan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Haseki Kardiyoloji Enstitüsü Hastanesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ TÜM BİRİMLERİMİZDE EŞZAMANLI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEK"
Aydın, Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp Amfisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Cerrahpaşa yerleşkesini ziyareti sonrası Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi için yerleşkenin bitişiğinde bulunan, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile yenilenen Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kullanıma açılmasıyla ilgili açıklamasını hatırlattı.
Sağlık Bakanı Koca'ya üretilen hızlı çözüm için teşekkür eden Aydın, sağlık ve eğitim hizmetlerine ilişkin şunları kaydetti: "Bundan böyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi poliklinik hizmetlerine ağırlıklı olarak eskiden olduğu gibi mevcut yerinde yani Cerrahpaşa'da devam edecek olup, poliklinik hizmetlerinin yanı sıra robotik cerrahi, karaciğer-böbrek ve kemik iliği nakilleri, yoğun bakım gibi özellikli işlemler de dahil olmak üzere tüm ameliyat ve yatan hasta hizmetleri Samatya ve Taksim Hastanelerimizde sürdürülecektir. Eğitim faaliyetlerimiz ise tüm birimlerimizde eşzamanlı olarak gerçekleştirilecektir. En kısa zamanda devir işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, bu hastanelerin bugüne kadarki hizmet kapasitelerinin İstanbul ili için önemli bir yükü kaldırdığı bilinci ile eğitim ve sağlık hizmetlerimiz kaldığı yerden devam edecektir." dedi.