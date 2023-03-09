Afet Yeniden İmar Fonu kuruluyor! TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Afet Yeniden İmar Fonunun kaynakları yurtiçi ve yurtdışından gelen her nevi bağış, yardım, hibe ve krediler, bütçeye bu amaçla konulacak ödenek, kanunla kurulan fonlardan Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenecek miktarda yapılacak aktarımlar, Afet Yeniden İmar Fonu tarafından yurtiçi ve yurtdışı sermaye ve para piyasalarından ilgili mevzuat kapsamında yer alan izin ve onaylar aranmaksızın, kurum ve kuruluşlarının mevzuatındaki her türlü kısıtlamalardan muaf tutularak sağlanan finansman ve kaynaklardan, para ve sermaye piyasaları dışında diğer yöntemlerle sağlanan finansmandan ve diğer gelirlerden oluşacak.

"BÜTÇE ÜZERİNDEKİ YÜKÜ AZALTACAKTIR"

Başkan Erdoğan, fonun kurulmasına ilişkin açıklamasında şunları söylemişti:

"Deprem sonrası şehirlerimizin hızla ayağa kalkabilmesini temin etmek için Afet Yeniden İmar Fonu kuruyoruz. Şeffaf bir yönetimle işleyecek bu fon afetler için uzun vadeli kaynak sağlayarak, bütçe üzerindeki yükü azaltacaktır."



"BİZDEN DAHA İYİ, DAHA HIZLI, DAHA ADİL KİMSE YAPAMAZ"

Başkan Erdoğan dün Malatya'da yaptığı konuşmada, "Sizlerden sadece 1 yıllık müsaade istiyoruz. Türkiye'de bu işi bizden daha iyi, daha hızlı, daha adil yapabilecek başka kimsenin de olmadığına inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.