Son dakika: Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
KRİTİK KABUL KÜLLİYE'DE
Başkan Erdoğan'ın MHP lideri Bahçeli'yi kabulu saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.
DEPREM BÖLGESİNİ ZİYARET ETMİŞLERDİ
Külliye'deki son görüşme 16 Şubat'ta gerçekleşmişti. İki lider son olarak 28 Şubat'ta depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ile Malatya'nın Doğanşehir ilçelerini birlikte ziyaret etmiş ve depremzedeler ile kucaklaşmıştı.
6'LI BİRBİRİNİ YİYOR
Görüşmede siyaset gündemine dair konuların ele alınması beklenirken 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun yaşadığı savaş Türkiye gündemini meşgul etti. Öyle ki Meral Akşener ağır sözler savurarak masadan kalktı ve 3 gün sonrası yapılan pazarlıklar sonucu masaya geri oturdu.
BAŞKAN ERDOĞAN: TEK GÜNDEMİMİZ DEPREM
6'lının kavgasının yanısıra Başkan Erdoğan ise tek gündemlerinin depremin yaralarını sarmak olduğunu belirtmişti.
Kabine sonrası konuşan ve tek gündemlerinin deprem, depremin yaralarını sarmak, Türkiye'yi ve şehirleri afetlere hazırlamak olduğunu ifade eden Erdoğan, "Seçim süreci, beraberinde getirdiği yıpratıcı siyasi gerilimler ve gündemi uzunca bir süre kilitlemesi sebebiyle ister istemez bu çabaları gölgeleme riski taşıyor. Halbuki Türkiye'nin ihtiyacı, deprem bölgesindeki yaraları saracak ve ülkenin tüm kayıplarını hızla telafi edecek bir odaklanmadır." dedi.