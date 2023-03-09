Coşkun Sucuk sahibi Kemal Coşkun neden vefat etti, hastalığı neydi? Kemal Coşkun kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?

Coşkun Sucukları'nın kurucusu iş insanı Kemal Coşkun yaşamını yitirdi. İşte Kemal Coşkun yaşı, hayatı ve vefat nedeni...
COŞKUN SUCUK SAHİBİ KEMAL COŞKUN NEDEN VEFAT ETTİ, HASTALIĞI NEYDİ?
8 Mart 2023 günü vefat eden Coşkun (86), Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde akciğerlerinde su toplanması ve iç kanama teşhisiyle bir süredir tedavi görüyordu.
BAŞKAN ERDOĞAN DA CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir hastanede tedavisi devam eden ve dün hayatını kaybeden iş adamı Kemal Çoşkun'un cenazesine katılmak üzere Fatih Camii'ne geldi.