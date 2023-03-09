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    • Haberler
    • 09.03.2023 14:32
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    • 09.03.2023 15:10
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    Coşkun Sucuk sahibi Kemal Coşkun neden vefat etti, hastalığı neydi? Kemal Coşkun kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?

    Coşkun Et ve Et Mamulleri Kurucusu Kemal Coşkun bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden iş insanı Kemal Coşkun’un cenaze törenine katılmak üzere Fatih Camii’ne geldi. En sık aratılanlar arasında ise Kemal Coşkun kimdir sorusu yer alıyor. Peki, Coşkun Sucuk sahibi kimdir? Kemal Coşkun kimdir, neden vefat etti? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Coşkun Sucuk sahibi Kemal Coşkun kimdir, neden vefat etti?

    Coşkun Sucukları'nın kurucusu iş insanı Kemal Coşkun yaşamını yitirdi. İşte Kemal Coşkun yaşı, hayatı ve vefat nedeni...

    COŞKUN SUCUK SAHİBİ KEMAL COŞKUN NEDEN VEFAT ETTİ, HASTALIĞI NEYDİ?

    8 Mart 2023 günü vefat eden Coşkun (86), Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde akciğerlerinde su toplanması ve iç kanama teşhisiyle bir süredir tedavi görüyordu.

    BAŞKAN ERDOĞAN DA CENAZE TÖRENİNE KATILDI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir hastanede tedavisi devam eden ve dün hayatını kaybeden iş adamı Kemal Çoşkun'un cenazesine katılmak üzere Fatih Camii'ne geldi.
        Devreye Amerika girdi
        Haberler Haberler Coşkun Sucuk sahibi Kemal Coşkun neden vefat etti, hastalığı neydi? Kemal Coşkun kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?
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