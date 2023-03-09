Seçimlerde parmak boyası ne zaman kaldırıldı? Seçimlerde parmak boyası nedir, kullanılacak mı 2023?

Seçimlerde parmak boyası kullanılacak mı, parmak boyası nedir, ne işe yarar, parmak boyası ne zaman kaldırıldı merak ediliyor. Seçimlere az bir süre kala konuya ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) açıklama geldi.
SEÇİMLERDE PARMAK BOYASI KULLANILACAK MI?
Son dakika... İYİ Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, "seçimlerde parmak boyası uygulansın" talepleri hakkında, YSK'nin, yasal düzenleme gerektiği gerekçesiyle "işlem yapılmasına yer olmadığı" kararı verdiğini bildirdi.
Öztürk, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kurula başvurarak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Anayasa'nın 79. maddesi gereğince "parmak boyası"nın uygulanmasını talep ettiklerini belirtti.
Mustafa Tolga Öztürk, YSK'nin yasal düzenleme gerektiği gerekçesiyle talep hakkında işlem yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verdiğini kaydetti.
SEÇİMLERDE PARMAK BOYASI NE ZAMAN KALDIRILDI?
2009 yerel yönetim seçimlerinde oy kullanıldıktan sonra seçim mürekkebi sürme işleminden vazgeçilmiştir.