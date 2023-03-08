Yerli otomobil Togg'dan ön sipariş açıklaması: "Yakın bir tarihte başlatacağız"

Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Togg, ön sipariş sürecini web sitesi ve Trumore mobil uygulaması üzerinden yakın bir tarihte başlatacaklarını bildirdi.

Yerli otomobil Togg'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Akıllı cihazlarımız için ön sipariş sürecini, web sitemiz ve Trumore mobil uygulamamız üzerinden yakın bir tarihte başlatacağız.

Ön sipariş dönemi sona erdiğinde 2023 yılı içinde Togg akıllı cihazı teslim almaya hak kazananları ve hak kazananlar arasında teslimat önceliğini belirleyeceğimiz bir çekiliş yapacağız.





5 Şubat'ta kullanıcılarımızın yoğun ilgisiyle başlayan ancak ülkemizi sarsan deprem felaketlerinden sonra durdurduğumuz NFT açık artırmasını ise ileri bir tarihte gerçekleştireceğiz.

NFT açık artırmasıyla satışa sunacağımız 100. Yıl Özel Seri Koleksiyonu'nu öncelikli teslimat kapsamından çıkararak, 29 Ekim 2023 tarihinde kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız.

Tüm bu gelişmeler ışığında ön sipariş yöntemlerinden biri olarak duyurduğumuz YeniLig yarışmasını iptal ettiğimizi de bilginize sunarız.

Çalışmalarımıza hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyoruz.

RENKLERİ BELLİ OLDU

Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye'nin Renkleri" ile yollarda olacak.