THY afetzede öğrencilere iş ilanı açtı

BAŞVURUYU SADECE AFETZEDE ÖĞRENCİLER YAPABİLİYOR

THY'de afetzede öğrenciler için açılan iş ilanında 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'na göre depremden etkilenen iller olarak kabul edilen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elâzığ illerinde kendisi ve/ya 1. dereceden yakını (anne, baba ya da kardeş) 'afetzede' olarak değerlendirilen adaylar, 11 ilin dışında okuyan ve 1. dereceden yakını (anne, baba ya da kardeş) 'afetzede' olarak değerlendirilen adaylarımız sürece başvuru yapabilecek.

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