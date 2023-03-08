Malatya’da 6 katlı bina çöktü!

Vali Şahin, "Tüm sokaklarda emniyet görevlilerimiz 24 saat usulüyle görev yapıyorlar. Burada da emniyet görevlilerimiz vardı o yüzden biraz rahatız. Polislerimiz zaten hiçbir şekilde girilmesine müsaade etmiyorlar. Buradan bir kez daha uyaralım; lütfen ağır hasarlı binalardan uzak duralım, hiçbir suretle bu binalara girmeyelim." dedi.

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