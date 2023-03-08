Malatya’da 6 katlı bina çöktü!

Binadaki yıkılmanın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, askerler ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÇALIŞMALAR SONLANDIRILDI
Köpek, ısı ve sesle yapılan arama ve görgü tanıklarıyla yapılan görüşme sonucunda binada kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Arama çalışmaları sonlandırıldı.
Malatya Valisi Hulusi Şahin, binanın bulunduğu alanda inceleme yaptı.
Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, çöken binanın ağır hasarlı olduğunu, içinde kimsenin bulunmadığını aktararak, tedbiren dinleme ve arama yapıldığını söyledi.