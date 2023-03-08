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    • 08.03.2023 21:28
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    • 08.03.2023 21:56
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    Başkan Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, depremzede Hülya Çelebi ve ailesini Ankara'da yerleştikleri evde ziyaret etti. Bir akrabasının tahsis ettiği evde iki kızı, iki damadı ve torunuyla kalan Hülya Çelebi'nin eşi, oğlu, kızı ve torununu depremde kaybettiği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Erdoğan’dan depremzede aileye ziyaret

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, depremzede Hülya Çelebi ve ailesini Ankara'da yerleştikleri evde ziyaret etti.

    Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 6 Şubat'taki depremler sırasında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan Hülya Çelebi ve ailesinin Çankaya'da kaldığı eve gitti.

    Bir akrabasının tahsis ettiği evde iki kızı, iki damadı ve torunuyla kalan Hülya Çelebi'nin eşi, oğlu, kızı ve torununu depremde kaybettiği öğrenildi.



    SÜMEYYE ERDOĞAN, ÇADIR KENTTE KALAN DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ
    Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüsünde bulunan çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti.



        KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüsünde kurulan çadır kente geldi.



        Bayraktar ve beraberindekiler, çadırları gezerek depremzedelerle sohbet etti. Depremzedelerin hayata tutunmaya çalıştıklarını söyleyen Bayraktar, "Zamanla artık psikolojik, sosyal desteklerin biraz daha öne çıktığını görüyoruz.Bir haftadır Kahramanmaraş ve Adıyaman'da Kadın Destek Merkezlerini başlattık. Bugün Hatay'da bir merkezimiz daha ekleniyor. Buralarda da hem sosyal hizmet uzmanlarımız hem psikologlarımız hem de gönüllülerimiz aracılığıyla olabildiğince onların sorunlarını dinleyip çözümler üretmeye çalışıyoruz. Sıcak ortam sağlamaya çalışıyoruz. Gündelik hayatlarında yaptıkları el işidir, kısır, sarma yapmaktır veya sadece sohbet edip içini dökmektir, bu gibi faaliyetleri de yapabileceği bir ortam sağlıyoruz" diye konuştu.

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