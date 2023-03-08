Başkan Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, depremzede Hülya Çelebi ve ailesini Ankara'da yerleştikleri evde ziyaret etti.
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 6 Şubat'taki depremler sırasında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan Hülya Çelebi ve ailesinin Çankaya'da kaldığı eve gitti.
Bir akrabasının tahsis ettiği evde iki kızı, iki damadı ve torunuyla kalan Hülya Çelebi'nin eşi, oğlu, kızı ve torununu depremde kaybettiği öğrenildi.
SÜMEYYE ERDOĞAN, ÇADIR KENTTE KALAN DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüsünde bulunan çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti.