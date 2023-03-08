Başkan Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret





Bayraktar ve beraberindekiler, çadırları gezerek depremzedelerle sohbet etti. Depremzedelerin hayata tutunmaya çalıştıklarını söyleyen Bayraktar, "Zamanla artık psikolojik, sosyal desteklerin biraz daha öne çıktığını görüyoruz.Bir haftadır Kahramanmaraş ve Adıyaman'da Kadın Destek Merkezlerini başlattık. Bugün Hatay'da bir merkezimiz daha ekleniyor. Buralarda da hem sosyal hizmet uzmanlarımız hem psikologlarımız hem de gönüllülerimiz aracılığıyla olabildiğince onların sorunlarını dinleyip çözümler üretmeye çalışıyoruz. Sıcak ortam sağlamaya çalışıyoruz. Gündelik hayatlarında yaptıkları el işidir, kısır, sarma yapmaktır veya sadece sohbet edip içini dökmektir, bu gibi faaliyetleri de yapabileceği bir ortam sağlıyoruz" diye konuştu.

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