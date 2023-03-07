7 Mart Kayseri'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Nevşehir, Kayseri'de deprem son dakika 2023! AFAD- Kandilli son depremler listesi!

AFAD tarafından yapılan duyuruya göre Kayeri'de deprem meydana geldi. Konu hakkında AFAD ve Kandilli'den resmi açıklama geldi mi merak ediliyor. İşte detaylar...
AFAD SON DAKİKA PAYLAŞTI!
Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4,9 ve 4.3 büyüklüğünde üst üste deprem meydana geldi.
KAYSERİ VALİSİ SON DURUMU AÇIKLADI!
Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, "İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmemekte olup, birimlerimiz saha kontrol çalışmalarına devam etmektedir." açıklamasında bulundu.
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANI YUNUS SEZER'DEN DEPREM AÇIKLAMASI!
"Kayseri ilimiz İncesu ilçesinde meydana gelen #deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Ekiplerimiz olası olumsuz bir duruma karşın hazır durumdadır.
Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım."
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2023.03.07 14:47:26 38.7098 35.2677 5.0 -.- 4.8 4.9 SARAYCIK-INCESU (KAYSERI) İlksel
2023.03.07 14:40:26 35.6182 35.7090 9.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.07 14:38:52 36.7483 36.1035 9.5 -.- 2.4 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.03.07 14:37:29 38.0278 37.4790 8.8 -.- 2.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.07 14:36:16 36.0515 35.8175 10.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.07 14:30:54 38.0058 37.5237 6.2 -.- 3.6 3.8 TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.07 14:21:48 40.1707 27.1410 12.0 -.- 1.6 -.- GEREDELLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.03.07 14:17:18 37.8392 36.3177 5.0 -.- 2.7 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel