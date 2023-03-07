7 Mart Kayseri'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Nevşehir, Kayseri'de deprem son dakika 2023! AFAD- Kandilli son depremler listesi!

AFAD SON DAKİKA PAYLAŞTI!

Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4,9 ve 4.3 büyüklüğünde üst üste deprem meydana geldi.

KAYSERİ VALİSİ SON DURUMU AÇIKLADI!

Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, "İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmemekte olup, birimlerimiz saha kontrol çalışmalarına devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANI YUNUS SEZER'DEN DEPREM AÇIKLAMASI!

"Kayseri ilimiz İncesu ilçesinde meydana gelen #deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Ekiplerimiz olası olumsuz bir duruma karşın hazır durumdadır.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım."