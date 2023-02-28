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Haberler Trend Kayseri'de büyük deprem bekleniyor mu? Naci Görür'den Kayseri depremi uyarısı: 'En büyük fay hattı ordan geçiyor!' 4.0-4.4 büyük depremin habercisi mi?

Kayseri'de büyük deprem bekleniyor mu? Naci Görür'den Kayseri depremi uyarısı: 'En büyük fay hattı ordan geçiyor!' 4.0-4.4 büyük depremin habercisi mi?

Kayseri ve çevresinde hissedilen 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bilindiği üzere Kayseri deprem riski bulunan illerden biri olarak biliniyor. Bu il AFAD tarafından paylaşılan deprem tehlike haritasına göre 3. Derece deprem bölgeleri arasında. Bu gelişmelerin ardından orada yaşayan vatandaşlar büyük deprem olacağı korkusuyla uzman yorumlarını araştırmaya başladı. Peki, Kayseri'de deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde? İşte uzman yorumları ve detaylar...

takvim.com.tr
28.02.2023 21:27 - Son Güncelleme: 28.02.2023 21:27
Kayseri’de büyük deprem bekleniyor mu? Naci Görür’den Kayseri depremi uyarısı: ’En büyük fay hattı ordan geçiyor!’ 4.0-4.4 büyük depremin habercisi mi?

Kayseri'de peş peşe meydana gelen 4.4 ve 4.0 şiddetindeki depremin ardından gözler uzman açıklamalarına çevrildi. Prof. Dr. Naci Görür'den şimdi de Kayseri için deprem alarmı geldi. Peki, Kayseri'de büyük deprem olacak mı? İşte tüm detaylar!

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Kayseri’de büyük deprem bekleniyor mu? Naci Görür’den Kayseri depremi uyarısı: ’En büyük fay hattı ordan geçiyor!’ 4.0-4.4 büyük depremin habercisi mi?

Doğu Anadolu Fay hattı içerisindeki enerjinin çoğunu boşaltırken, o fay hattı üzerinde yer almayan Kayseri de son yaşanan depremlerden oldukça etkilendi.

Kayseri’de büyük deprem bekleniyor mu? Naci Görür’den Kayseri depremi uyarısı: ’En büyük fay hattı ordan geçiyor!’ 4.0-4.4 büyük depremin habercisi mi?

Naci Görür yaşanan depremlerden sonra Kayseri'de deprem bekleniyor mu sorusuna yanıt verdi.

Kayseri’de büyük deprem bekleniyor mu? Naci Görür’den Kayseri depremi uyarısı: ’En büyük fay hattı ordan geçiyor!’ 4.0-4.4 büyük depremin habercisi mi?

KAYSERİ DEPREM RİSK HARİTASI

Kayseri deprem riski bulunan illerden biri. Bu il AFAD tarafından paylaşılan deprem tehlike haritasına göre 3. Derece deprem bölgeleri arasında.

Kayseri’de büyük deprem bekleniyor mu? Naci Görür’den Kayseri depremi uyarısı: ’En büyük fay hattı ordan geçiyor!’ 4.0-4.4 büyük depremin habercisi mi?

Erciyes Fayı ve Erkilet Fay Zonu bulunan ilde ayrıca diri fay hattının geçtiği ilçeler de bulunuyor.

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