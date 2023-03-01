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    • Haberler
    • 01.03.2023 18:58
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    • 01.03.2023 19:10
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    'Cenin' pozisyonu hayat kurtarıcı! DAK tabur komutanı deprem bölgesinden anlattı: "Hayatını kaybedenlerin çoğu..."

    TSK İnsani Yardım Tugayı Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu komutanlarından Yüzbaşı Abdullah Oral, deprem bölgesinde şahit olduklarını anlattı. Asrın deprem felaketinde enkaz altında kalan vatandaşların çoğunun çıkış istikametinde ve merdiven boşluklarında olduğunu ifade eden Oral, sağ çıkanların ise 'cenin' pozisyonunda olduklarını söyledi.

    ’Cenin’ pozisyonu hayat kurtarıcı!

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 44 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.

    Deprem sonrası devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla sahaya indi, afet bölgelerinde yaraları sarmak için kolları sıvadı.


    Fotoğrafta: DAK Taburu komutanlarından Yüzbaşı Abdullah Oral

    TABUR KOMUTANI ANLATTI
    Doğal Afetler Arama-Kurtarma (DAK) Taburu komutanlarından Yüzbaşı Abdullah Oral, deprem bölgesinde şahit olduğu olayları SABAH'a anlattı.

    Oral yaptığı açıklamada cenin pozisyonunun hayat kurtarıcı olduğunu söyledi ve "Hayatını kaybedenlerin birçoğu çıkış istikametinde ve merdiven boşluklarındaydı. Kurtarma yaptıklarımız ise koltuk ve baza gibi sert cisimlerin yanına cenin pozisyonu almıştı" dedi.




    "ALARM BÖLGESİNE TÜM UNSURLARLA GELDİK"
    "Alarmı müteakip hava ve kara yoluyla tüm unsurlarımız alarm bölgelerine gönderildi. Antakya merkeze ben ve ekibim geldi."




        ÇOĞU MERDİVEN BOŞLUĞUNDA BULUNDU
        "Depremin olduğu saat, tam anlamıyla uyku saatiydi. İnsanlar genellikle yatak odaklarındaydı. Depremin uzun sürmesi ve çok şiddetli bir deprem olması nedeniyle insanların kaçıştığını, dairelerinden çıktığını ve çoğunluğunun merdiven boşluğuna sıkıştığını gördük. Hayatını kaybeden insanlarımızın birçoğu da çıkış istikametinde ve merdiven boşluklarındaydı."



        "SAĞ ÇIKANLAR CENİN POZİSYONUNDAYDI"
        "Kurtarma yaptığımız birçok vatandaşımızın da genellikle mevcut odalarında; sert cisimler diyebileceğimiz güçlü yatak bazaları, koltuklar gibi alanlara cenin pozisyonu aldığını ve kapanma yaptığını tespit ettik"
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        Haberler Haberler 'Cenin' pozisyonu hayat kurtarıcı! DAK tabur komutanı deprem bölgesinden anlattı: "Hayatını kaybedenlerin çoğu..."
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