'Cenin' pozisyonu hayat kurtarıcı! DAK tabur komutanı deprem bölgesinden anlattı: "Hayatını kaybedenlerin çoğu..."







ÇOĞU MERDİVEN BOŞLUĞUNDA BULUNDU

"Depremin olduğu saat, tam anlamıyla uyku saatiydi. İnsanlar genellikle yatak odaklarındaydı. Depremin uzun sürmesi ve çok şiddetli bir deprem olması nedeniyle insanların kaçıştığını, dairelerinden çıktığını ve çoğunluğunun merdiven boşluğuna sıkıştığını gördük. Hayatını kaybeden insanlarımızın birçoğu da çıkış istikametinde ve merdiven boşluklarındaydı."