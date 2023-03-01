'Cenin' pozisyonu hayat kurtarıcı! DAK tabur komutanı deprem bölgesinden anlattı: "Hayatını kaybedenlerin çoğu..."

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 44 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.
Deprem sonrası devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla sahaya indi, afet bölgelerinde yaraları sarmak için kolları sıvadı.
Fotoğrafta: DAK Taburu komutanlarından Yüzbaşı Abdullah Oral
TABUR KOMUTANI ANLATTI
Doğal Afetler Arama-Kurtarma (DAK) Taburu komutanlarından Yüzbaşı Abdullah Oral, deprem bölgesinde şahit olduğu olayları SABAH'a anlattı.
Oral yaptığı açıklamada cenin pozisyonunun hayat kurtarıcı olduğunu söyledi ve "Hayatını kaybedenlerin birçoğu çıkış istikametinde ve merdiven boşluklarındaydı. Kurtarma yaptıklarımız ise koltuk ve baza gibi sert cisimlerin yanına cenin pozisyonu almıştı" dedi.
"ALARM BÖLGESİNE TÜM UNSURLARLA GELDİK"
"Alarmı müteakip hava ve kara yoluyla tüm unsurlarımız alarm bölgelerine gönderildi. Antakya merkeze ben ve ekibim geldi."