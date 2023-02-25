Olası bir depremde İstanbul Havalimanı'nın durumuna ilişkin İGA'dan açıklama geldi

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Polat, olası İstanbul depreminde havalimanın tüm binaları ile hava tarafındaki operasyonların aksamayacağı şekilde, deprem modellemeleri çerçevesinde tasarım ve inşaat çalışmalarının gerçekleştirildiğini ifade etti.
İGA'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözlerin muhtemel İstanbul depremine çevrildiği ve konunun tartışılmaya başlandığı belirtildi.
"SAHAYA ÖZGÜ SİSMİK TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI"
Bu doğrultuda, Türkiye'nin en büyük altyapı projesi olan İGA İstanbul Havalimanı için de farklı mecralarda değerlendirmeler yapıldığına işaret edilen açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın tüm tasarım süreçlerinin depreme uygun gerçekleştirildiği, olası İstanbul depremine de hazır olunduğu anlatıldı.
İstanbul'da olası deprem senaryolarının İstanbul Havalimanı'nda planlanan tüm tesis ve yapılara muhtemel etkilerinin, 2015 yılındaki tasarım aşamalarında dikkate alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi.