Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 06.03.2023 11:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.03.2023 11:23
    ABONE OL

    Şanlıurfa'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Şanlıurfa'da ağır hasar görünce mühürlenen, dün ise çöken 7 katlı binanın enkazında yürütülen arama- kurtarma çalışmaları 9 saat sonra sona erdi. Çalışmalarda herhangi bir canlıya rastlanmadı.

    AJANSLAR
    Çöken binada korkulan olmadı

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Şanlıurfa'da çöken 6 katlı binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

    6 KATLI BİNA ÇÖKTÜ!
    Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Şanlıurfa'da dün 6 katlı bir bina çöktü. Olay sonrası bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri, enkazda arama kurtarma çalışmaları başlattı.

    ENKAZDA KİMSE KALMADI
    Yürütülen çalışmalarda, ağır hasarlı olarak tespit edildiği için mühürlenen ve dün yıkılan binanın enkazında herhangi bir kişinin olmadığı belirlendi.

    1 KİŞİ YARALANDI
    Yaklaşık 10 saat süren arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Binanın yıkılması sonucu bölgeden geçen bir vatandaş yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.
        Kaybedecek aday Bay Bay Kemal
        Haberler Haberler Şanlıurfa'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
            SON DAKİKA