Deprem felaketinde eşini ve 1 evladını kaybederken kendisinin de sol kolu kesildi

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem felaketinde 45 bin 89 kişi hayatını kaybetti. İlk depremin ardından 11 bin 20 artçı sarsıntı yaşandı. Depremde on binlerce kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Bu yaralı afetzedelerin bir kısmı uzuvlarını kaybetti.
47 yaşındaki 4 çocuk annesi Esma Albayrak da Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı 600 Konutlar sitesinde depreme yakalandı. Albayrak'ın eşi Ahmet (50) ve oğlu Cuma (19) enkaz altında kalarak hayatını kaybederken, Elif (17), Zeynep (14) ve Nurullah (15) isimli 3 çocuğuyla kendisi yaralı olarak kurtuldu. 2 kızı ayakta tedavi edilirken, Albayrak'ın sol eli devrilen bloğun altında kaldı. Oğlu Nurullah'ın ise ayakları duvar altında kalarak kırıldı.
İki gün Hatay'daki bir hastanede kalan anne ile oğlu Adana bir hastaneye sevk edildi. Burada Ortopedi ve Travmatoloji Ünitesinde tedavi altına alınan Esma Albayrak'ın sol kolu dirsek altından kesildi, oğlunun ise ayaklarına tedavinin ardından ilerleyen günlerde platin takılacağı öğrenildi.
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Tarık Elma, açıklamalarda bulundu. Elma, sağlık çalışanlarının depremin ilk gününden bu yana özveriyle çalıştığını söyleyerek, "En çok çalışan bölümler maalesef ortopedi oldu. Özellikle deprem anında hastaların yatış durumuna bağlı olarak üzerlerine kolonlar, betonlar veya eşyalar düştü. Hastaların uzuvları uzun saatler enkazın altında kaldı. Bu uzuvların enkazın altında kalması kan dolaşımını kötü şekilde etkiliyor, dokuların kan dolaşımı bozuluyor" diye konuştu.