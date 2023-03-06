Deprem felaketinde eşini ve 1 evladını kaybederken kendisinin de sol kolu kesildi

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem felaketinde 45 bin 89 kişi hayatını kaybetti. İlk depremin ardından 11 bin 20 artçı sarsıntı yaşandı. Depremde on binlerce kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Bu yaralı afetzedelerin bir kısmı uzuvlarını kaybetti.

47 yaşındaki 4 çocuk annesi Esma Albayrak da Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı 600 Konutlar sitesinde depreme yakalandı. Albayrak'ın eşi Ahmet (50) ve oğlu Cuma (19) enkaz altında kalarak hayatını kaybederken, Elif (17), Zeynep (14) ve Nurullah (15) isimli 3 çocuğuyla kendisi yaralı olarak kurtuldu. 2 kızı ayakta tedavi edilirken, Albayrak'ın sol eli devrilen bloğun altında kaldı. Oğlu Nurullah'ın ise ayakları duvar altında kalarak kırıldı.