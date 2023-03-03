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    • Haberler
    • 03.03.2023 16:32
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    • 03.03.2023 16:47
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    Meral Akşener masayı devirdi! CHP cephesi öfke kustu: Siyasetçi, fondaş gazetecisi, sanatçısı sıraya girdi

    6'lı koalisyonun 13. toplantısı aylardır süregiden krizin masayı tamamen dağıtmasıyla sonuçlandı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, bugün yaptığı açıklamada koalisyonun 5 partisinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında birleştiği belirterek, aday olmaları için masaya isimlerini getirdiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu. Akşener'in masayı tamamen dağıttığı açıklamaların ardından CHP'nin içinden ve fondaş medyadan tepkiler yükseldi.

    takvim.com.tr
    CHP cephesi Akşener’e öfke kustu

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı koalisyonun 13. toplantısının ardından Saadet Partisi Genel Merkezi'ni asık bir suratla arkasında bakmadan terk etti. Gece geç saatlere kadar kurmaylarıyla toplantı yapan Akşener, yol haritasını hazırladı. Altılı masanın 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya gelen Akşener, toplantının ardından zehir zemebrek açıklamalarla masayı tarumar etti.

    ÖLÜM VE SITMA TERCİHE ZORLANDI
    Akşener'in açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde: "Geldiğimiz noktada İYİ Parti bir kıskaca alınmış, dayatmaya mecbur bırakılmış, ölümle sıtma arasında tercihe zorlanmıştır ve elbette buna boyun eğmeyecektir.

    NOTER MASASINA DÖNÜŞTÜ
    Biz iki ismin adaylığını konusunda görüş bildirdik. Bu isimler Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'ydu. Üzülerek söylüyorum ki dün itibarıyla altılı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Altılı masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıl platformu olmaktan çıkmış, tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönüşmüştür.

    YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA ÇAĞRI
    Sayın Mansur Yavaş'a ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na bir çağrıda bulunmak istiyorum; Değerli başkanlarım, siz bu milletin iradesi ile seçildiniz. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkazın altında bile bırakmadınız. Ne mutlu size ki milletimiz gayretlerini gördü. Yanınızda durdu.

        "ATEŞTEN GÖMLEĞİ GİYMEYİ VAZİFE KILMIŞTIR"
        Milletimiz samimiyetinizi duydu başının üstünde taşıdı ve bu gün de çok kritik bir görevin eşiğinde sizi göreve çağırıyor. Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi bugün de vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlike altındayken, 100 yıl önce olduğu gibi istiklalini yine kendi azim ve kararına bağlamıştır. Size de ateşten bir gömlek giymeyi vazife kılmıştır."         ifadelerini kullandı.

        PAYZIN: "MASAYI DEVİRDİ"
        Bu gelişmelerin ardından sosyal medyada da çeşitli yorumlar yazılmaya başlandı. Muhalif medya mensuplarından olan Şirin Payzin sosyal medya hesabından yaptığı yorumda "CHP'yi bölerek, Genel Başkan ile Belediye Başkanlarını karşı karşıya getirerek masayı devirdi.. Bravo… Tarih yazacak kesin ama nasıl yazacak.. Seçime 2 ay kala bu karar bir ülkenin kaderiyle oynamak demek. 'AKP ile koalisyon hayali mi var?' diye düşünmeden edemiyor insan" ifadelerini kullandı.

        YANARDAĞ: "ADAY OLMADIĞINI AÇIKLAMALIDIR"
        TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ şu yorumda bulundu: "İYİ Parti, kendinden menkul "ulvi nedenlerle" Millet İttifakı'na, demokrasi güçlerine, kendisine bağlanan umutlara ve halka ihanet etmiştir.. Türkiye'nin geleceğini yeniden Erdoğan-AKP kliğine, dinci-faşizan bir bloka teslim etmeye hazırlanıyor.. CHP'nin içine kama sokuyor. Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı ve "benim de adıyım Kemal Kılıçdaroğlu" dedi. Sıra Mansur Yavaş'ta.. Ankara Belediye Başkanı Yavaş, kendisine verilen oylara "ihanet" etmemeli ve aday olmadığını açıklamalıdır."

            YARKADAŞ: İYİ PARTİ'NİN HİÇBİR İDDİASI DA KALMADI
            CHP'li ve gazeteci Barış Yarkadaş ise ilk yorum olarak sosyal medya platformu Twitter'dan şunları yazdı: İyi Parti'nin masayı dağıtacağı Akşener'in deprem gecesi yaptığı konuşmayla kesinleşmişti zaten. 'Herkes sussun devlet konuşacak' sözünü unutmayın. Kılıçdaroğlu bu söze "Sarayın arkasında hizalanmayacağız" yanıtını verdi. Akşener o gün masayı dağıtamayınca şansını FOX'ta denedi.

            FOX'ta kapanmış, bitmiş, unutulmuş otobüs tartışmasını yeniden açtı. Kılıçdaroğlu planı gördüğü için 'Hiç kimse Meral hanıma yanıt vermesin, masadan kalkmak için bahane arıyor' dedi. Kimse cevap vermedi. Akşener bugün masadan kalkarken 2 siyasi nezaketsizliğe imza attı. Hem başka bir partinin genel başkanını kendi kurullarında tartışmaya açtı ve oylattı hem de başka bir partinin belediye başkanlarını, o partinin genel başkanının iradesine rağmen aday olarak masaya dayatmaya çalıştı. İyi Parti'nin gideceği yol belli. Son 2 yıldır ne dediysem.

            Umutsuz ve karamsar olmayın! Bu seçim kazanılacak ve Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Hiçbir talebim ve beklentim olmadan Sn. Kılıçdaroğlu'nun kazanması için elimden gelen tüm çabayı göstereceğim. Cumhuriyetin 100. yılı aydınlık olsun! Bu arada İyi Parti'nin artık siyaseten hiçbir iddiası da kalmadı. Meral Hanımın Başbakanlık iddiası da sona ermiş oldu. Partisi hem oy kaybedecek hem de parlamentoda etkili olamayacak. İyi Parti kurmayları, partinin adeta pimini çektiler. Acaba ne uğruna? İlginç bir siyasi akıl."

            KÜÇÜKKAYA: İYİ PARTİ'NİN ADAYI OLARAK SEÇİME GİRER
            Le Monde diplomatique Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya ise Akşener'in açıklaması sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı yorumda "İYİ Parti'nin lideri Meral Akşener 'şahsi hırslar' benzeri ağır suçlamalarla partisinin 'Altılı Masa'dan çekildiğini' açıkladı. İYİ Parti lideri Meral Akşener Altılı Masa'dan ayrıldığını açıklarken CHP'li iki isme çağrı yaptı… İki isimden olumsuz yanıt gelir ve Akşener, İYİ Parti'nin adayı olarak seçime girer… İkinci tura kalmak için yarışır… Ve dediği gibi "tarih" olabilir…" dedi.

                DÜNDAR: "SAÇINIZI BAŞINIZI KOLLAYIN"
                MİT tırları davasında devletin gizli belgelerini elde edip yayınlamaktan ceza alan firari Can Dündar ise "Meral Akşener: "Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız." Bence ikincisi…" dedikten sonra Akşener'in "Eğer biz birbirimize düşersek o masanın seçmeni hepimizin saçını başını yolar" ifadelerini hatırlatıp şunları söyledi: "Saçınızı başınızı kollayın."

                DEĞİRMENCİ: "TARİH OLACAKSINIZ"
                Halk TV sunucusu İrfan Değirmenci ise dünkü Twitter paylaşımında, "Türkiye Cumhuriyeti 13.Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullanmıştı. Bugün Akşener'in açıklaması sonrasında "Tarih olacaksınız. Haydi uğurlar ola" ifadelerini kullandı.

                AYSEVER: NEDEN YÜZÜ SOLA DÖN DEDİK
                Tele 1 sunucularından Enver Aysever, Akşener'in sağ kökenli bir siyasetçi olmasına göndermeye yaparak, "Hiçbir sosyalist sözünden dönmez! Nokta! Neden yüzünü sola dön dedik ah ahhh!" dedi.

                LÜLE: ERDOĞAN'A 5 YIL BAHŞETME HAMLESİ
                CHP'ye yakın gazetecilerden Zeynel Lüle de, "Ve haklı çıktık. İYİ Parti masadan ayrılıyor... Erdoğan'a bir 5 yıl daha bahşetme hamlesidir bu! Belki de misyonu buydu... Ama başaramayacaklar." paylaşımında bulundu.

                AĞIREL: SON TOPLANTIYA KADAR ADAYI KONUŞMAMIŞLAR
                Fondaş gazetecilerden Murat Ağırel ise, Akşener ile birlikte koalsiyon diğer üyelerini de hedefe koyarak, "Gerçekten son toplantıya kadar Cumhurbaşkanı adayını konuşmamışlar!" dedi.

                    CHP cephesinde Kılıçdaroğlu'nun kurmayları başta olmak üzere siyasetçilerden herhangi bir tepki şu ana kadar gelmedi. Dün gece yarısından krizin alevlendiği anlarda iki taraf siyasetçileri de yaptıkları paylaşımları tek tek silmişti. Kararın genel merkezlerden alındığı belirtilmişti.

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                    Haberler Haberler Meral Akşener masayı devirdi! CHP cephesi öfke kustu: Siyasetçi, fondaş gazetecisi, sanatçısı sıraya girdi
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