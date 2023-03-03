Meral Akşener masayı devirdi! CHP cephesi öfke kustu: Siyasetçi, fondaş gazetecisi, sanatçısı sıraya girdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı koalisyonun 13. toplantısının ardından Saadet Partisi Genel Merkezi'ni asık bir suratla arkasında bakmadan terk etti. Gece geç saatlere kadar kurmaylarıyla toplantı yapan Akşener, yol haritasını hazırladı. Altılı masanın 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya gelen Akşener, toplantının ardından zehir zemebrek açıklamalarla masayı tarumar etti.
ÖLÜM VE SITMA TERCİHE ZORLANDI
Akşener'in açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde: "Geldiğimiz noktada İYİ Parti bir kıskaca alınmış, dayatmaya mecbur bırakılmış, ölümle sıtma arasında tercihe zorlanmıştır ve elbette buna boyun eğmeyecektir.
NOTER MASASINA DÖNÜŞTÜ
Biz iki ismin adaylığını konusunda görüş bildirdik. Bu isimler Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'ydu. Üzülerek söylüyorum ki dün itibarıyla altılı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Altılı masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıl platformu olmaktan çıkmış, tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönüşmüştür.
YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA ÇAĞRI
Sayın Mansur Yavaş'a ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na bir çağrıda bulunmak istiyorum; Değerli başkanlarım, siz bu milletin iradesi ile seçildiniz. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkazın altında bile bırakmadınız. Ne mutlu size ki milletimiz gayretlerini gördü. Yanınızda durdu.