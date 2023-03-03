Meral Akşener masayı devirdi! CHP cephesi öfke kustu: Siyasetçi, fondaş gazetecisi, sanatçısı sıraya girdi

YARKADAŞ: İYİ PARTİ'NİN HİÇBİR İDDİASI DA KALMADI

CHP'li ve gazeteci Barış Yarkadaş ise ilk yorum olarak sosyal medya platformu Twitter'dan şunları yazdı: İyi Parti'nin masayı dağıtacağı Akşener'in deprem gecesi yaptığı konuşmayla kesinleşmişti zaten. 'Herkes sussun devlet konuşacak' sözünü unutmayın. Kılıçdaroğlu bu söze "Sarayın arkasında hizalanmayacağız" yanıtını verdi. Akşener o gün masayı dağıtamayınca şansını FOX'ta denedi.

FOX'ta kapanmış, bitmiş, unutulmuş otobüs tartışmasını yeniden açtı. Kılıçdaroğlu planı gördüğü için 'Hiç kimse Meral hanıma yanıt vermesin, masadan kalkmak için bahane arıyor' dedi. Kimse cevap vermedi. Akşener bugün masadan kalkarken 2 siyasi nezaketsizliğe imza attı. Hem başka bir partinin genel başkanını kendi kurullarında tartışmaya açtı ve oylattı hem de başka bir partinin belediye başkanlarını, o partinin genel başkanının iradesine rağmen aday olarak masaya dayatmaya çalıştı. İyi Parti'nin gideceği yol belli. Son 2 yıldır ne dediysem.