Deprem felaketinde 6 günlük bebek ailesinin hayatını kurtardı: "Duvarların altında kalacaktık"

"ÇOK ŞÜKÜR O GECE BEBEĞİMİZ İYİ Kİ AĞLADI"

2 yıllık olmasına rağmen binanın büyük hasar aldığını dile getiren Tekkalan, "Duvarlar patladı, kolonlar yıkılmasına rağmen bina görevini yaptı. Sağ şekilde çıktık. Eşimi ve bebeğimi Antalya'ya gönderdim. Bebeğim o gece ağlamayıp, bizi rahat uyutsaydı, duvarların altında kalacaktık belki. Ama çok şükür o gece bebeğimiz iyi ki ağladı. Gece o saatte ağladı bizi uyandırdı ve depreme ayakta yakalandık" diye konuştu.

Binanın durumunun tehlikeli olmasına rağmen eşyalarını almak zorunda olduğunun altını çizen Ali Tekkalan, bir hafta içinde ise Konya'ya yerleşeceğini kaydetti.

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