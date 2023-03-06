Berat Kandili'nde 12 rekat nafile namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir sorusu kandilin idrak edilmeye başlanmasıyla birlikte sıkça araştırılmaya başlandı. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan bu anlamlı gecede dualar edilecek, namazlar kılınacak, ibadetler edilecek. Peki Berat Kandili saat kaçta başlıyor? Berat Kandili'nde camiye gidilir mi? İşte Berat Kandili hakkında tüm merak edilenler...
BERAT KANDİLİ 12 REKAT NAMAZI NASIL KILINIR, NASIL NİYET EDİLİR?
Berat Kandili'nde kılınan nafile namazı kılınışı hakkında bilgiler şöyle;
Nafile namaz, farz ve vacib olan namazların dışında belli günlerde veya günün belli saatlerinde kılınan namazlardır. Nafile namazı kılınışı aşağıdaki gibidir:
NAFİLE NAMAZI KILINIŞI
2 REKAT NAFİLE NAMAZIN KILINIŞI
1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya" diye niyet ederiz.
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
Subhaneke'yi okuruz.
Euzü-besmele çekeriz.
Fatiha okuruz.
Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.