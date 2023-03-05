Berat Kandili'nde affedilmeyecek olanlar kimler? BERAT GECESİ AFFEDİLMEYECEK 7 İNSAN! Bu gece kimler affedilecek?
6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek Berat Kandili, müslümanlar tarafından büyük bir coşku ile kutlanacak. İslam alemi için çok önemli bir gece olan Berat gecesinde yapılacak ibadetlerde önemli yer tutmaktadır. Özellikle Peygamber efendimizin Berat Kandili'nde okuduğu dua oldukça merak edilmektedir. Tövbekarların mükafatlandırıldığı, duaların karşılıksız kalmadığı bu önemli gecede affedilmeyecek 7 kişi olduğu rivayet edilir. Peki, Berat Kandili'nde affedilmeyecek olanlar kimler? Bu gece kimler affedilecek? İşte merak edilenler!
Mübarek Berat Kandili'nde vatandaşlar ibadetlerler yapacak ve dualar okuyacak. Berat Kandili (gecesi) Şaban ayının on beşinci gecesidir. Aslı "Berâet"tir. Berat sözlükte; "bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak" demektir. Bu mübarek gecede yapılacak birçok ibadet bulunmmaktadır. Peki, Berat Kandili'nde affedilmeyecek olanlar kimler? Bu gece kimler affedilecek? İşte detaylar...
📌Arapça "berâet" kelimesinin Türkçeleşmiş hali olan berat, Kur'an-ı Kerim'de "berae" kökü geçer. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır.
➡ Berat, Allah'ın affı, günah, borç ve cezadan kurtulmak anlamına gelir.
➡ Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiği için Berat adı verilen bu mübarek gün Şaban ayının on beşinci gecesidir.
PEYGAMBERİMİZİN BERAT KANDİLİ DUASI
Peygamber Efendimiz bu gecenin önemi ile ilgili şöyle buyurur: "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Bunlar Recebin ilk (cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." (Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342 (Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 1990)
Peygamber Efendimiz Berat gecesinde şöyle dua ederdi:
"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."
Anlamı: "Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, sen kendini övdüğün gibisin."