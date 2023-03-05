RESİMLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2023! Dualı, ayetli, hadisli, kısa-uzun, en anlamlı, güzel Hayırlı Kandiller mesajları! Facebook, Whatsapp...
Berat Kandili 2023 yılında 6 Mart Pazartesi gününe denk geliyor. İslam dini için oldukça önemli bir yeri bulunan kandillerde sevdiklerine ''Hayırlı Kandiller'' mesajı göndermek isteyenler ve sosyal medyada paylaşım yapmaya hazırlananlar internet arama motorlarında en güzel, en anlamlı, kısa- uzun, resimli, dualı, ayetli, hadisli, yeni Berat Kandili mesajlarını ve sözlerini araştırıyor. İşte Berat Kandili mesajları resimli 2023! Facebook, İnstagram, Whatsapp Hayırlı Olsun Berat Kandili mesajları...
RESİMLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2023! Berat Kandili mesajları, sözleri günün en çok araştırılan konularından oldu. Merhamet ve mağfiret vesilesi olarak kabul edilen mübarek Berat gecesi'nde dualı, ayetli, hadisli, kısa-uzun, en anlamlı, güzel Hayırlı Kandiller mesajlarını paylaşmak isteyenler buraya! 6 Mart tarihinde idrak edilecek olan Berat Kandili'nde en özel resimli Kandil mesajlarını haberimizde derledik. İşte 6 Mart Berat Kandili mesaj seçenekleri!
DUALI, RESİMLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI SÖZLERİ!
Allah'ım gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı eyle, hakkımızda hayırlı olana gönlümüzü razı eyle! (Amin) Hayırlı Kandiller
Berat Kandilimiz Mübarek Olsun. Yüce Allah bu mübarek gecenin hürmetine hastalarımıza acil şifalar, milletimize sabır ve devletimize kuvvet ihsan etsin. Bu zor günlerde birlik ve beraberliğimizi artırsın.
Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için…
Ellerin umutla semaya açıldığı bu gecede, insanlığın sıkıntılı zamanlardan esenliğe ulaşması duasıyla Berat Kandili'miz Mübarek Olsun..
Dua kapılarının açıldığı, ellerin semaya yükseldiği, kalp imanının zuhur ettiği bu gecede Allah'ın rahmeti üzerinize olsun, kandiliniz mübarek olsun
Mübarek Berat Kandili'nde tüm duaların kabul olsun, sevdiklerinle nice kandillerin olsun, hayırlı kandiller
Ey Yüce Rabbimiz! Evlerimizden bereketi, dillerimizden duayı, kaplerimizden imanı, hayatımızdan Resulünün sünnetini ve sevgisini eksik etme (Amin). Hayırlı Kandiller.
Rahmetlerin en büyüğü, şükürlerin en hayırlısı, bereketlerin en bolu dualarınızla olsun, Berat Kandiliniz mübarek olsun
Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza eyle. ( Bakara 201) Amin! Selam ve dua ile Berat Kandiliniz kutlu olsun.