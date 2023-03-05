Deprem sonrası konut stokları eridi fiyatlar arttı! Yüzde 90'ı buldu
Depremler sonrası yıkılan, hasar gören evler nedeniyle sağlam yapılara olan talep arttı. Deprem bölgesinde konut stokları hızla tükenirken, fiyatlar ise yükseldi. Depremden etkilenen 11 ilde ortalama fiyat artışı yüzde 33'ü buldu. Kira artış oranı ise yüzde 56'lara kadar çıktı. Depremin etkilediği illerde konut stoku yüzde 53 oranında azaldı.
Yaşanan büyük depremlerle binlerce binanın yıkılması ve sağlam kalan evlere olan talep, konut stoklarının erimesine neden oldu. Ayakta kalan evlerde hem satış hem de kira fiyatları hızla yükseldi. Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa, depremin etkilediği iller ve çevresinde stok durumuyla konut ve kira fiyatlarını inceledi. Hürriyet'in haberine göre 1 Ocak-5 Şubat ile deprem sonrası 6 Şubat-22 Şubat tarihlerini kıyaslayan çalışmanın çarpıcı sonuçları şöyle:
KİRA VE FİYATLAR
- Endeksa verilerine göre depremden önce ocak ayında deprem illerinde satılık konut fiyatları yüzde 9, kiralar yüzde 5 arttı. Şubat ayında deprem olmasaydı fiyat artışı yüzde 8, kira artışı ise yüzde 4 öngörülmüştü. Ancak deprem felaketi sonrasında ocak başından deprem günü 6 Şubat'a kadar olan dönemle, sonrasında 22 Şubat'a kadar olan dönemin karşılaştırıldığı çalışma sonucunda, depremin etkilediği illerde satılık konut fiyatlarının ortalama yüzde 14, konut kiralarının ise ortalama yüzde 17 artış gösterdiği görüldü.
- İl il satış fiyatlarına baktığımızda en yüksek artış Malatya'da. Şehirde şubat ayı için beklenti yüzde 9'luk fiyat artışı olsa da, depremle bu oran yüzde 33'ü buldu. Malatya'yı yüzde 20 ile Elazığ, yüzde 18 ile Kahramanmaraş, yüzde 16 ile Hatay ve Adana izledi.
- Kiralarda ise artış daha yüksek. Hatay'da şubat ayı beklentisi yüzde 6 olsa da deprem sonrası artış yüzde 56 olarak hesaplandı. Hatay'ı yüzde 41 ile Malatya, yüzde 33 ile Adıyaman, yüzde 30 ile Maraş izledi.
ELDE KONUT KALMADI
- 11 ilde hem kiralık hem de satılık konut stoku hızla eridi. Depremin etkilediği illerde satılmayı bekleyen konut stoku ortalama yüzde 53, kiralanmayı bekleyen stok adedi ise ortalama yüzde 59 düştü.
- Satılık konut stokunun en fazla azaldığı il yüzde 93 ile Malatya oldu. Malatya'yı yüzde 92 ile Adıyaman, yüzde 89 ile Maraş, yüzde 85 ile Hatay, yüzde 66 ile Osmaniye takip etti.
- Kiralık evlerde en fazla stok düşüşü yüzde 96 ile Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta yaşandı. Malatya'da yüzde 95, Hatay'da yüzde 93, Osmaniye'de yüzde 80 gerileme ölçüldü.
ÇEVRE İLLERDE GÖÇ ETKİSİ
- Endeksa, araştırma kapsamında depremden etkilenen illerin çevresini de araştırdı. Buna göre Tunceli'de konut fiyatı yüzde 16, Kayseri'de yüzde 13, Mardin, Aksaray, Nevşehir ve Niğde'de yüzde 11 arttı. Kiralar ise Kayseri'de yüzde 29, Erzincan'da yüzde 24, Aksaray ve Bingöl'de yüzde 21, Karaman'da yüzde 18, Sivas'ta yüzde 17, Nevşehir'de yüzde 15 yükseldi.
- Çevre illerde kiralık konut stokunda ciddi düşüş olması dikkat çekti. Kiralanmayı bekleyen konut sayısı Nevşehir'de yüzde 61, Konya'da yüzde 58, Tunceli'de yüzde 57,
Niğde'de yüzde 50, Aksaray'da yüzde 47, Kayseri'de yüzde 45 azaldı.