İşte Başkan Erdoğan’ın örnek gösterdiği Üsküdar’daki TOKİ’nin o projesi! Deprem bölgesinde de aynısı olacak!

KİRAZLITEPE VE FERAH MAHALLELERİ DÖNÜŞÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Üsküdar Belediyesi tarafından 2018'de Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde başlatılan, 180 bin 550 metrekare alana sahip zemin artı 3 kattan oluşan yapılardaki kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor.