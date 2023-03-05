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Haberler Güncel İşte Başkan Erdoğan'ın örnek gösterdiği Üsküdar'daki TOKİ'nin o projesi! Deprem bölgesinde de aynısı olacak!

İşte Başkan Erdoğan'ın örnek gösterdiği Üsküdar'daki TOKİ'nin o projesi! Deprem bölgesinde de aynısı olacak!

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen asrın felaketinde Başkan Erdoğan'ın örnek gösterdiği Üsküdar'daki kentsel dönüşüm çalışmalarında yapılan zemin artı 3 katlı evler inşa edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Üsküdar Belediyesi tarafından 2018'de Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde başlatılan, 180 bin 550 metrekare alana sahip zemin artı 3 kattan oluşan yapılardaki kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor.

05.03.2023 16:06 - Son Güncelleme: 05.03.2023 16:06
İşte Başkan Erdoğan’ın örnek gösterdiği Üsküdar’daki TOKİ’nin o projesi! Deprem bölgesinde de aynısı olacak!

Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketinin üzerinden 1 ay geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Başkan Erdoğan’ın örnek gösterdiği Üsküdar’daki TOKİ’nin o projesi! Deprem bölgesinde de aynısı olacak!

11 ili vuran deprem felaketi sonrası Başkan Erdoğan'ın üzerinde durduğu kentsel dönüşüm çalışmalarının önemi bir kez daha anlaşıldı.

İşte Başkan Erdoğan’ın örnek gösterdiği Üsküdar’daki TOKİ’nin o projesi! Deprem bölgesinde de aynısı olacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın örnek olarak sunduğu projede çalışmalar son sürat devam ediyor.

İşte Başkan Erdoğan’ın örnek gösterdiği Üsküdar’daki TOKİ’nin o projesi! Deprem bölgesinde de aynısı olacak!

KİRAZLITEPE VE FERAH MAHALLELERİ DÖNÜŞÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Üsküdar Belediyesi tarafından 2018'de Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde başlatılan, 180 bin 550 metrekare alana sahip zemin artı 3 kattan oluşan yapılardaki kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor.

İşte Başkan Erdoğan’ın örnek gösterdiği Üsküdar’daki TOKİ’nin o projesi! Deprem bölgesinde de aynısı olacak!

Toplamda 2 bin 18 bağımsız birimin yer aldığı projede 1876 konut, 142 dükkan bulunuyor. Ayrıca proje kapsamında 24 derslikli okul, aile sağlığı merkezi, muhtarlık, cami ve lojmanı yapılıyor. Proje kapsamında çalışmaları tamamlanan 504 konut, 47 dükkan ise hak sahiplerine teslim edildi.

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