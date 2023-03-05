İşte Başkan Erdoğan'ın örnek gösterdiği Üsküdar'daki TOKİ'nin o projesi! Deprem bölgesinde de aynısı olacak!
Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen asrın felaketinde Başkan Erdoğan'ın örnek gösterdiği Üsküdar'daki kentsel dönüşüm çalışmalarında yapılan zemin artı 3 katlı evler inşa edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Üsküdar Belediyesi tarafından 2018'de Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde başlatılan, 180 bin 550 metrekare alana sahip zemin artı 3 kattan oluşan yapılardaki kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor.
05.03.2023 16:06 - Son Güncelleme: 05.03.2023 16:06
KİRAZLITEPE VE FERAH MAHALLELERİ DÖNÜŞÜYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Üsküdar Belediyesi tarafından 2018'de Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde başlatılan, 180 bin 550 metrekare alana sahip zemin artı 3 kattan oluşan yapılardaki kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor.