CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı.

Temel Karamollaoğlu adaylığa ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu adayımızdır. Kendisine başarılar diliyorum. Selamünaleyküm" ifadelerini kullandı.



Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, 5 liderin cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını söyledi.





Saadet Partisi Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;







Biz Millet İttifakı olarak Türkiye'yi istişare ve uzlaşı ile yöneteceğiz. Biz Millet ittifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası üzerinde de mutabık kalmış bulunuyoruz.



11 Madde az önce içeride sonuçlandı ve onu biraz sonra basın mensupları ile paylaşacağız.









İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A 'ŞARTLI' EVET

6'lı Masa'nın ortak açıklaması: İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır.





AKŞENER'İN YÜZ İFADESİ OLAY OLDU: MEMNUNİYETSİZ TAVRI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Öte yandan konuşma sırasında Kılıçdaroğlu'ndan en uzak konumda yer alan Akşener'in mutsuz tavrı yüzünden okundu.







Türkiye'nin gündemi 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olurken, yaklaşık 1 yıl önce kurulan 6'lı masada adayın kim olacağı merak ediliyordu.

AKŞENER "KUMAR" MASASINA GERİ DÖNDÜ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son 6'lı masa toplantısında yaşananlar nedeniyle ittifaktan ayrıldıklarını açıklamıştı. İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüştüğünü, Akşener'in, Millet İttifakı'nın Saadet Partisi'ndeki toplantısına katılma kararı aldığını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, JW Marriot Otel'de bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in görüşmesi, 15 dakika sürdü.