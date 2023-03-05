Türkiye'nin konuştuğu Mersin'deki "gizemli ev" satışa çıktı: Fiyatı dudak uçuklattı

Çevre esnafıyız. Bu konu hakkında bize danışması çok güzel kendisine teşekkür ederim. Ayrıca başka bir konuda da teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan herhangi birine fiyat ne olursa olsun vermeyeceğini belirtti.