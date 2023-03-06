Berat Kandili namazı kaç rekattır, 100 rekat nasıl kılınır? Berat Kandili namazı nasıl kılınır, saat kaçta başlar 2023? Hacet namazı duası nedir?

Milyonlarca müslüman yarın Berat Kandili'ni idrak edecek. Berat Kandili gecesinde yapılması gereken önemli ibadetler vardır. Berat Kandili namazı bu ibadetlerden en önemli olanıdır. Berat gecesi kılınacak iki tür namaz vardır. Birincisi 100 rekatlık namaz, ikincisi ise iki rekatlık namazdır. Peki, Berat Kandili namazı nasıl kılınır, saat kaçta başlar 2023? Berat Kandili namazı kaç rekattır, 100 rekat nasıl kılınır? Hacet namazı duası nedir? İşte detaylar...
BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?
İslam dünyasının beklediği ve faziletlerinden faydalanmayı umduğu gecelerden biri de Berat Kandilidir.
Berat Kandiline mahsus bir ibadet şekli olmamakla beraber, hadis rivayetlerinden de yola çıkarak nafile oruç tutmak; bu mübarek geceyi tövbe, dua ve ibadetle geçirmek sevap kazanmaya vesile olur.
İslam âlimlerinin belirttiğine göre bu geceye özel Berat Kandili namazı şeklinde bir namaz yoktur.
Gazzali, Berat gecesi için her rekâtında Fatiha suresinden sonra 11 İhlas suresi okunmak suretiyle 100 rekât ya da her rekâtında Fatiha'dan sonra 100 İhlas suresinin okunduğu 10 rekât namazın çok sevap olduğuna dair bir rivayet nakletmiştir.
Ancak İmam Nevevî, bunun aslının olmadığını söylemiş ve bu namazı bir bidat olarak ele almıştır.
BERAT KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKÂTTIR?
Yukarıdaki bilgiler ışığında bu geceye mahsus özel bir namazın olmadığını belirtmek gerekir.
Berat Kandili'nde bolca namaz kılınması tavsiye edilen ibadetlerden biridir.
Kaza namazı olanların kaza namazlarını kılmaları, çok fazla borcu olanların en azından 1 günlük kaza namazlarını eda etmeleri tavsiye edilir.
Sevabını Allah'tan umarak nafile namazların kılınması, bu gece için önerilen ibadetlerdendir.