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    • 06.03.2023 09:05
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    • 06.03.2023 09:06
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    Berat Kandili namazı kaç rekattır, 100 rekat nasıl kılınır? Berat Kandili namazı nasıl kılınır, saat kaçta başlar 2023? Hacet namazı duası nedir?

    Berat Kandili namazı, 100 rekat veya 2 rekat olarak kılınır. Peki Berat gecesi namazina nasıl niyet edilir, hangi dua ile ve ne zaman kılınır? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Berat Kandili namazı nasıl kılınır, saat kaçta başlar 2023?

    Milyonlarca müslüman yarın Berat Kandili'ni idrak edecek. Berat Kandili gecesinde yapılması gereken önemli ibadetler vardır. Berat Kandili namazı bu ibadetlerden en önemli olanıdır. Berat gecesi kılınacak iki tür namaz vardır. Birincisi 100 rekatlık namaz, ikincisi ise iki rekatlık namazdır. Peki, Berat Kandili namazı nasıl kılınır, saat kaçta başlar 2023? Berat Kandili namazı kaç rekattır, 100 rekat nasıl kılınır? Hacet namazı duası nedir? İşte detaylar...

    BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

    İslam dünyasının beklediği ve faziletlerinden faydalanmayı umduğu gecelerden biri de Berat Kandilidir.

    Berat Kandiline mahsus bir ibadet şekli olmamakla beraber, hadis rivayetlerinden de yola çıkarak nafile oruç tutmak; bu mübarek geceyi tövbe, dua ve ibadetle geçirmek sevap kazanmaya vesile olur.

    İslam âlimlerinin belirttiğine göre bu geceye özel Berat Kandili namazı şeklinde bir namaz yoktur.

    Gazzali, Berat gecesi için her rekâtında Fatiha suresinden sonra 11 İhlas suresi okunmak suretiyle 100 rekât ya da her rekâtında Fatiha'dan sonra 100 İhlas suresinin okunduğu 10 rekât namazın çok sevap olduğuna dair bir rivayet nakletmiştir.

    Ancak İmam Nevevî, bunun aslının olmadığını söylemiş ve bu namazı bir bidat olarak ele almıştır.

    BERAT KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKÂTTIR?

    Yukarıdaki bilgiler ışığında bu geceye mahsus özel bir namazın olmadığını belirtmek gerekir.

    Berat Kandili'nde bolca namaz kılınması tavsiye edilen ibadetlerden biridir.

    Kaza namazı olanların kaza namazlarını kılmaları, çok fazla borcu olanların en azından 1 günlük kaza namazlarını eda etmeleri tavsiye edilir.

    Sevabını Allah'tan umarak nafile namazların kılınması, bu gece için önerilen ibadetlerdendir.

        NAFİLE NAMAZ NEDİR?

        Nafile namaz, farz ve vacip olan namazlar eda edildikten sonra, onlar dışında daha fazla sevap elde etme amacıyla yapılan ilave ibadeti ifade eder.

        Mekruh vakitlerin haricinde nafile namazlar istenilen vakitte kılınabilir. Başta kandiller olmak üzere idrak edilen bazı mübarek gecelerde nafile namaz kılınmaktadır.

        Nafile namazlarda mutlak niyet yeterlidir. Yani bir belirleme yapmaksızın namaz kılmaya niyet edilebilir.

        Nafile namazların kılınışına ilişkin olarak Peygamber Efendimizden (sav) nakledilen bilgiler, bu namazlarda uzun surelerin okunması, kıyam şartının aranmaması ve binek üzerinde kılınabilmesi gibi noktalarda toplanmaktadır.

        Nafile namazlar, yeterli vakti ve imkânı bulunan insanlar için âdeta özel bir ibadet ve fmünacat halidir.

        NAFİLE NAMAZ NASIL KILINIR?

        Nafile namazlar, Peygamber Efendimizin (sav) uygulamalarına dayanılarak belirli zamanlarda veya bazı vesilelerle ya da kişinin kendi isteğiyle herhangi bir zamanda Allah'a yakınlaşmak ve sevap kazanmak amacıyla kılınan namazlardır.

        2 rekâtlık bir nafile namaz şu şekilde kılınabilir:

        1. Rekât

        "Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya" denilerek niyet edilir. "Allahu Ekber" denilerek tekbir getirilir. Sübhaneke okunur. Euzü besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur. Allahu Ekber denilerek Rükû'ya gidilir. Rükûda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir. Rükûdan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur.

        2. Rekât

        Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur. Allahu Ekber denilerek Rükû'ya gidilir. Rükûda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir. Rükûdan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve oturuşa geçilir. Sırasıyla Ettehiyyahatü, Allahümme Salli ve Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur. "Esselamu aleykum ve rahmetullah" denilerek önce sağa sonra sola verilir ve namaz tamamlanmış olur.
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