Berat Kandili namazı kaç rekattır, 100 rekat nasıl kılınır? Berat Kandili namazı nasıl kılınır, saat kaçta başlar 2023? Hacet namazı duası nedir?

BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

İslam dünyasının beklediği ve faziletlerinden faydalanmayı umduğu gecelerden biri de Berat Kandilidir.

Berat Kandiline mahsus bir ibadet şekli olmamakla beraber, hadis rivayetlerinden de yola çıkarak nafile oruç tutmak; bu mübarek geceyi tövbe, dua ve ibadetle geçirmek sevap kazanmaya vesile olur.

İslam âlimlerinin belirttiğine göre bu geceye özel Berat Kandili namazı şeklinde bir namaz yoktur.

Gazzali, Berat gecesi için her rekâtında Fatiha suresinden sonra 11 İhlas suresi okunmak suretiyle 100 rekât ya da her rekâtında Fatiha'dan sonra 100 İhlas suresinin okunduğu 10 rekât namazın çok sevap olduğuna dair bir rivayet nakletmiştir.

Ancak İmam Nevevî, bunun aslının olmadığını söylemiş ve bu namazı bir bidat olarak ele almıştır.