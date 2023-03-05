Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nden Ankara'nın batısında yer alan fay için uyarı

Milliyet'te yer alan habere göre: Bu çalışmanın ürünü olan haritalar ise 2010 ile 2013 yılları arasında 1/250.000 ve 1/1.250.000 ölçeğinde basılarak kullanıma sunuldu. Bilgi notunda, Türkiye Diri Fay Haritası kapsamında haritalanan diri fayların kendi içerisinde dört sınıfa ayrıldığı kaydedilirken, "deprem yüzey kırığı"nın, 1900 ile günümüz zaman aralığında yüzey kırılmasıyla sonuçlanan büyüklükte deprem üretmiş fay olduğu, "Holosen fayı"nın Holosen'de (son 11.000 yılda) yüzey kırılmasıyla sonuçlanan büyüklükte deprem üretmiş fay olduğu ve Holosen faylarının dirilikleri dolayısıyla, deprem potansiyellerine yönelik verilerin kesin veya kesine yakın olduğu bildirildi.