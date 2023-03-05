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    • Haberler
    • 05.03.2023 09:25
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    • 05.03.2023 09:42
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    Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nden Ankara'nın batısında yer alan fay için uyarı

    Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Diri Fay Haritası'nda Ankara'nın batısında yer alan "Olası Kuvaterner Fayı" hakkında bilgi hazırladı. Bu durumda Ankara fayı, "Diri olmadıkları kesin olarak kanıtlanamamış faylar" sınıfında yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Ankara’nın batısında yer alan faya dikkat

    MTA tarafından 2004-2011 yılları arasında yürütülen "Türkiye Diri Fay Haritası'nın Güncellenmesi ve Diri Fay Veri Tabanı Oluşturulması Projesi" kapsamında, tüm Türkiye anakarasında hava fotoğrafı ve uydu görüntüleri destekli 1/25.000 ölçek hassasiyetinde detaylı arazi çalışmaları yapıldı.

    DİRİ FAY NEDİR?
    Diri fay veya aktif fay, tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylara verilen isimdir. Yer kabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, (üzerinde deprem gerçekleşen ve hareket eden iki levha ya da levhacık arasındaki ara yüzey) fay olarak adlandırılmaktadır.



    HALOSEN FAYI NEDİR TEHLİKELİ MİDİR?
    Holosen (son 11.000 yıl) 'de yüzey kırılmasıyla sonuçlanan büyüklükte deprem üretmiş faydır. Özellikle aktif olarak hareket eden fay hatları, Holosen fayları olarak adlandırılır. Bu fay hatları, özellikle deprem bölgelerinde, potansiyel olarak büyük hasara ve can kaybına neden olabilecek tehlikeli doğal afetlerin kaynağı olabilirler.

        Milliyet'te yer alan habere göre: Bu çalışmanın ürünü olan haritalar ise 2010 ile 2013 yılları arasında 1/250.000 ve 1/1.250.000 ölçeğinde basılarak kullanıma sunuldu. Bilgi notunda, Türkiye Diri Fay Haritası kapsamında haritalanan diri fayların kendi içerisinde dört sınıfa ayrıldığı kaydedilirken, "deprem yüzey kırığı"nın, 1900 ile günümüz zaman aralığında yüzey kırılmasıyla sonuçlanan büyüklükte deprem üretmiş fay olduğu, "Holosen fayı"nın Holosen'de (son 11.000 yılda) yüzey kırılmasıyla sonuçlanan büyüklükte deprem üretmiş fay olduğu ve Holosen faylarının dirilikleri dolayısıyla, deprem potansiyellerine yönelik verilerin kesin veya kesine yakın olduğu bildirildi.


        "KUVATERNER FAYI"
        "Kuvaterner fayı"        nın, Kuvaterner'de (son 2.588.000 yılda) yüzey yırtılmasıyla sonuçlanan büyüklükte deprem üretmiş fakat Holosen aktivitesi kuşkulu fay olduğu belirtilirken, "Kuvaterner fayı" sınıfında haritalanmış diri fayların, Holosen'de yüzey yırtılmasıyla sonuçlanan deprem üretip üretmedikleri hakkında yeterli veri toplanamayan faylar olduğuna işaret edildi.



        ANKARA'NIN BATISINDA YER ALIYOR
        Ankara'nın batısında yer alan diri fay ile ilgili, şu bilgiler verildi: "Bu kapsamda hazırlanan '1:250.000 Ölçekli Türkiye Diri Fay Haritası Serisi Ankara (NJ 36-2) Paftası' içerisinde, Ankara'nın yaklaşık 20 km batısına rastlayan bir alanda K45°D doğrultulu, 5.5 km uzunluğunda 'Olası Kuvaterner Fayı ya da Çizgisellik' yapısı haritalanmıştır.

            Söz konusu yapı güncel tektonik yapı içerisinde bölgesel konumu göz önünde bulundurularak belli bir sürekliliği olan ve güncel morfolojiyi birebir denetleyen bir fay olarak değerlendirilmiş ve haritalama kapsamına alınmıştır. Böylece bu yapının Anadolu'nun neotektonik dönem yapısal evrimi sürecinde terk edilmiş tektonik bir yapı olması da mümkündür." şeklinde bilgi verildi.

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