Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nden Ankara'nın batısında yer alan fay için uyarı

DİRİ FAY NEDİR?
Diri fay veya aktif fay, tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylara verilen isimdir. Yer kabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, (üzerinde deprem gerçekleşen ve hareket eden iki levha ya da levhacık arasındaki ara yüzey) fay olarak adlandırılmaktadır.
HALOSEN FAYI NEDİR TEHLİKELİ MİDİR?
Holosen (son 11.000 yıl) 'de yüzey kırılmasıyla sonuçlanan büyüklükte deprem üretmiş faydır. Özellikle aktif olarak hareket eden fay hatları, Holosen fayları olarak adlandırılır. Bu fay hatları, özellikle deprem bölgelerinde, potansiyel olarak büyük hasara ve can kaybına neden olabilecek tehlikeli doğal afetlerin kaynağı olabilirler.