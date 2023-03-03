500 metrelik dev yarık uzaydan gözüküyor: Afetin boyutunu gözler önüne serdi





KÖYDE BULUNAN NEREDEYSE TÜM EVLER KULLANILAMAZ HALDE

Deprem öncesi ve sonrasında kaydedilen uydu görüntüleri arazinin nasıl değişim geçirdiğini ortaya koyuyor. Deprem sonrası köyde bulunan neredeyse tüm evler kullanılamaz hale geldi.