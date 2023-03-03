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    • Haberler
    • 03.03.2023 10:25
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    • 03.03.2023 11:16
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    500 metrelik dev yarık uzaydan gözüküyor: Afetin boyutunu gözler önüne serdi

    Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay'ın Tepehan Köyündeki 35 dönümlük zeytin bahçesi 500 metre uzunluğunda oluşan devasa yarık uzaydan gözüküyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR

    Hatay'da deprem sonrası Tepehan Köyündeki 35 dönümlük zeytin bahçesi 500 metre uzunluğunda oluşan dev yarık uzaydan gözüküyor. Uydudan çekilen görüntülerde depremin öncesi ve sonrası fotoğraflar felaketin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.



    Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Hatay Altınözü İlçesi'ne bağlı Tepehan Köyünde 35 dönümlük zeytin bahçesini ortadan ikiye bölen dev yarık oluştu. Yaklaşık 30 metre derinliğinde 500 metre uzunluğundaki yarık görenleri hayrete düşürüyor.



    KÖYDE BULUNAN NEREDEYSE TÜM EVLER KULLANILAMAZ HALDE
    Deprem öncesi ve sonrasında kaydedilen uydu görüntüleri arazinin nasıl değişim geçirdiğini ortaya koyuyor. Deprem sonrası köyde bulunan neredeyse tüm evler kullanılamaz hale geldi.

        Vatandaşlar kamyonların üzerinde ve çevreye kurduğu çadırlarda yaşamaya devam ediyor. Drone ile çekilen görüntülerde bahçenin ortadan ikiye ayrıldığı net bir şekilde ortaya çıkıyor.

        Depremden önce tarlada duran zeytin ağaçları depremden sonra birçoğu oluşan yarığın içine girdi.

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