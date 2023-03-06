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    • 06.03.2023 09:04
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    • 06.03.2023 09:05
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    Berat Kandili orucuna nasıl niyet edilir? Berat Kandili orucu ne zaman, hangi gün tutulur 2023? Kandil öncesi oruç tutulur mu?

    Beratk Kandili yarın idrak edilecek. İslama göre günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelen Berat Kandili huşu içinde karşılanacak. Berat Kandili orucu, 6 Mart Pazartesi gününe denk gelen bu mübarek günde en çok aranılan konular arasında yer aldı. Peki, Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Berat Gecesi orucu ne zaman tutulur? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Berat Kandili orucu ne zaman, hangi gün tutulur 2023?

    Berat Kandili için geri sayım sona erdi. 2023 Berat Kandili 6 Mart'ta idrak edilecek. Her kandil geceleri olduğu gibi Berat Kandili'de ibadetlerle geçirilecek. Peki, Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Berat Gecesi orucu ne zaman tutulur? İşte Berat Kandili ile ilgili merak edilenler...

    Kandillerde oruç tutulur mu?

    Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…' buyurur." (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet'u-Salat, 191) demiştir.

    Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce'nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; "Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur'an'ın bana vahyedildiği gündür." (Müslim, Sıyâm, 198) diye cevap verirdi.

    Berat Kandili Orucu Ne Zaman Tutulur?

    📌 Kandil gününde oruç tutmak isteyenler için Berat Kandili orucu, imsak vaktinde başlar ve akşam ezanıyla son bulur.

    📌Berat Kandilinde oruç tutmak müstehaptır. Berat Kandili'nde tutulan oruç nafile bir ibadettir. Berat gecesinin gündüzünde oruç tutmak Hak dostları tarafından müstehap olarak görülmüş, tutulursa Allah tarafından mükafatlandırılacağı bildirilmiştir.

    Resul-u Ekrem (SAV) şöyle buyurmuştur: "Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (şaban ayının on dördüncü günü) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur." (İbn Mâce)

        📌Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda şöyle der:

        "Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185).

        Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."

        Berat gecesi orucu nasıl niyet edilir?

        📌Bu geceye mahsus özel bir ibadet yoktur ama ekseriyetle tüm geceler Kur'an-ı Kerim okur, farz, vacip, kaza ve nafile namazlarımızı kılarız. İbadetlerimizi suçlardan, günahlardan arınmanın bir vesilesi yapmaya çalışırız.

        📌Gece yarısından önce veya sonra oruca niyetlenen bir kimse, bugünkü orucu tutmaya diye niyetlenebilir. "Niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya" diyerek niyet edilir. Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

        📌Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir. Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85).

        📌Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir. Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).
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