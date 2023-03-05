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    • Haberler
    • 05.03.2023 16:11
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    • 05.03.2023 17:07
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    Adıyaman depremden sonra tanınmayacak hale geldi: İşte öncesi ve sonrası

    Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından 11 yıl büyük yıkıma uğradı. Adıyaman'da araç kamerasına yansıyan görüntüler depremin boyutunu gözler önüne serdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Adıyaman depremden sonra tanınmayacak hale geldi

    Kahramanmaraş merkezli yaşanılan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde Adıyaman'da binlerce bina yıkılmış ve binlerce insan enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.


    BÖLGE TANINMAYACAK HALE GELDİ
    Depremden yaklaşık birkaç gün önce bir araç kamerasıyla çekilen görüntüler ile deprem sonrası yine bir araç kamerasına yansıyan görüntüler, depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

    Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı ile eski Meslek Lisesi Kavşağı arasında çekilen görüntülerde deprem sonrası bölge adeta tanınmayacak hale geldi. Görüntülerde deprem öncesinde ayakta duran birçok binanın yıkıldığı gözlemlendi.

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    Haberler Haberler Adıyaman depremden sonra tanınmayacak hale geldi: İşte öncesi ve sonrası
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