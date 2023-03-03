Deprem fırsatçılarına ağır ceza yağacak!

Büyük yıkıma yol açan çifte depremin ardından hem deprem bölgesinde hem de depremzedelerin gittikleri illerde konut fiyatları tırmandı. Fahiş fiyat artışlarına karşı dört koldan denetim başlatılırken, karşılaşılan rakamlar ve uygulamalar herkesi şok etti.



MÜSTAKİL EVE HÜCUM

Adana'da müstakil evlerin satış fiyatında yüzde 100'e, kiralarında ise 3 kata varan artış yaşandı. Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Ülkü Uçar, "Müstakil evlerin kirası deprem öncesi 2 bin lirayken, 5-6 bin liraya yükseldi" dedi. Villa satışlarında fiyatların yer yer 2 katına çıktığını anlatan Uçar, "Sarıçam ve Çukurova bölgesinde ciddi fiyat artışları var. Deprem öncesinde 2 milyon 950 bin liraya kadar düşen villa, depremden sonra 8.5 milyondan satışa konuldu. Şambayadı'da 5-6 milyon liradan satılamayan villalar, bugün 10-12 milyondan müşteri buluyor" dedi.



4'LÜ DENETİM

Fahiş fiyata karşı Cumhuriyet Başsavcılıkları soruşturma başlatırken, Ticaret İl Müdürlükleri ve Vergi Daireleri denetimleri sıklaştırdı. Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHEK) de devreye girdi. Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı belirlenmesi halinde 33 bin ile 331 bin lira arasında ceza uyguluyor. Eğer piyasa bozucu eylem tespit edilirse 222 bin lira ile 4 milyon 458 bin lira arasında ceza yolu açılıyor. Savcılıklar Türk Ceza Kanunu'nun 237'nci maddesindeki 'Fiyatları etkileme suçu'na dayanarak resen soruşturma yürütüyor. Bu suç 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası cezası içeriyor.







'HASARSIZ' YALANI

Depremin vurduğu yerlerden Osmaniye'de bazı ev sahipleri ve emlakçıların kiralarda ve satış bedellerinde 5 katına varan artışlar yapıldığı belirlendi. Bazı hasarlı evlerin ise 'hasarsız' denilerek kiraya verilmeye çalışıldığı öğrenildi. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı da bunlarla ilgili soruşturma başlattı.



DEPREMZEYE EV VERMEYEN YANDI!

TİHEK, depremzedelere evini kiraya vermemek için fiyatları yükseltenleri mercek altına aldı. TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, emlakçı veya ev sahibi tarafından ayrımcılığa maruz kalan vatandaşların şikayetçi olabileceğini aktardı. Yapılan incelemeler neticesinde idari para cezası kesme yetkilerinin olduğunu belirten Kılıç, "Bu yılın idari yaptırım oranı 5 bin liradan 90 bin liraya varıncaya kadar idari yaptırım cezası uygulayabiliyoruz.



3.5 MİLYON TL ZAM YAPTI

Bir kişi, depremden 2 gün sonra 10.5 milyon liraya satışa koyduğu villasının fiyatını 14 milyon liraya çıkarttı. 20 günde 3.5 milyon lira zam yapılan villa, deprem fırsatçılığını bir kez daha gözler önüne serdi.







618 BİN KİŞİ TAŞINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), depremlerin ardından 28 Şubat'a kadar 618 bine yakın kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Açıklamaya göre; Türk Hava Yolları ve Pegasus başta olmak üzere Güneş Ekspres Havacılık, Hürkuş Havayolu, Cortex Havacılık, Turistik Hava Taşımacılık, Tailwind Havayolları, Air Anka Hava Yolları, Mavi Gök Havacılık, MNG Havayolları, ULS Havayolları Kargo Taşımacılık ve ACT Hava Yolları tarafından Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Şanlıurfa ve Hatay illerinden çok sayıda tahliye uçuşuyla, yine bu illere yardım seferleri düzenlendi. 6-28 Şubat tarihleri arasında toplam 3 bin 540 seferle 617 bin 593 kişinin tahliyesinin sağlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



292 KARGO UÇUŞU

"Deprem bölgelerine insani yardım amacıyla düzenlenen 292 seferle de toplam 14 milyon 288 bin 701 kilogram kargo yükü taşınmıştır. Ayrıca insani yardım amacıyla 690 yabancı hava aracına uçuş izni verilmiş ve inişleri konusunda koordinasyon işlemleri yapılmıştır.







HASAR İHBARI 314 BİNİ AŞTI

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) depremzedelere yaptığı hasar ödemesi 1.5 milyar liraya ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, depremden etkilenen illerdeki poliçe sayısı 1 milyon 143 bin 249 iken, bugüne kadar yapılan hasar ihbarı 314 bin 412'yi buldu. Eksper atanan dosya sayısı ise 61 bin 228 oldu. En çok ihbar gelen il 61 bin 650 ile Hatay olurken, 54 bin 514 ile Malatya, 44 bin 406 ile Kahramanmaraş takip etti.

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