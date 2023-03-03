Tokat'ta akıllara durgunluk veren olay: Kilo aldığını sanıyordu gerçek bambaşka çıktı

İKİZ BEBEK GİBİYMİŞ

Güler Kaymak ise kilo aldığını düşünürken bir anda karnının büyümesi sonucu doktora gittiğini ifade ederek, "Ben daha önce ameliyat olmuştum. O zaman 5 santimdi. İkiz bebek gibiymiş. İkiz bebek gibi olana kadar nasıl oldu? Anlayamadık, bilemedik. Karnım şişince kilo aldım zannediyordum. Başka bir şey düşünmedim. Biraz da nefes darlığı olunca guatrdan ameliyat olmuştum. İlaçlar içiyorum ondan olabilir diye düşünüyordum. Sağ olsun hocamı kurtardı beni. Allah gönlüne göre versin" diye konuştu.