Müge Anlı'daki Ümit Sedat Özcan cinayetinde son dakika! Cinsel organ detayı kan dondurmuştu! Adliyeye götürülürken o isimden şoke eden sözler
Müge Anlı'daki Ümit Sedat Özcan cinayetinde son dakika! Cinsel organ detayı kan dondurmuştu! Gözlatındaki 4 şüpheli adliyeye götürülürken o isimden şoke eden sözler geldi. 46 yaşındaki 2 çocuk babası Ümit Sedat Özcan'ın cinayete kurban gittiği netleşti. Kuzeni Kubilay Güney tarafından katledildiği şüphesinin üzerinde duruluyordu, şüpheler doğru çıktı. Ümit Sedat Özcan'ın cesedine ulaşıldı. İşte son dakika Müge Anlı haberinin detayları...
22.02.2023 11:38 - Son Güncelleme: 22.02.2023 11:58
Müge Anlı'daki Ümit Sedat Özcan cinayetinde son dakika! Cinsel organ detayı kan dondurmuştu! Adliyeye götürülürken o isimden şoke eden sözler geldi.
CİNAYET ORTAYA ÇIKTI 4 GÖZALTI BİRDEN GELDİ
Müge Anlı ATV canlı yayınında son dakika bilgisini açıkladı.
Müge Anlı, Ümit Sedat Özcan'ın cesedine ulaşıldığı bilgisini verdi.
Müge Anlı canlı yayında acı haberi duyurdu! Ümit Sedat Özcan'ın cesedine ulaşıldı!