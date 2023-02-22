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Müge Anlı'daki Ümit Sedat Özcan cinayetinde son dakika! Cinsel organ detayı kan dondurmuştu! Adliyeye götürülürken o isimden şoke eden sözler

Müge Anlı'daki Ümit Sedat Özcan cinayetinde son dakika! Cinsel organ detayı kan dondurmuştu! Gözlatındaki 4 şüpheli adliyeye götürülürken o isimden şoke eden sözler geldi. 46 yaşındaki 2 çocuk babası Ümit Sedat Özcan'ın cinayete kurban gittiği netleşti. Kuzeni Kubilay Güney tarafından katledildiği şüphesinin üzerinde duruluyordu, şüpheler doğru çıktı. Ümit Sedat Özcan'ın cesedine ulaşıldı. İşte son dakika Müge Anlı haberinin detayları...

takvim.com.tr
22.02.2023 11:38 - Son Güncelleme: 22.02.2023 11:58
Müge Anlı’daki Ümit Sedat Özcan cinayetinde son dakika! Cinsel organ detayı kan dondurmuştu! Adliyeye götürülürken o isimden şoke eden sözler

Müge Anlı'daki Ümit Sedat Özcan cinayetinde son dakika! Cinsel organ detayı kan dondurmuştu! Adliyeye götürülürken o isimden şoke eden sözler geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı’daki Ümit Sedat Özcan cinayetinde son dakika! Cinsel organ detayı kan dondurmuştu! Adliyeye götürülürken o isimden şoke eden sözler

CİNAYET ORTAYA ÇIKTI 4 GÖZALTI BİRDEN GELDİ

Müge Anlı ATV canlı yayınında son dakika bilgisini açıkladı.

Müge Anlı’daki Ümit Sedat Özcan cinayetinde son dakika! Cinsel organ detayı kan dondurmuştu! Adliyeye götürülürken o isimden şoke eden sözler

Müge Anlı, Ümit Sedat Özcan'ın cesedine ulaşıldığı bilgisini verdi.

Müge Anlı canlı yayında acı haberi duyurdu! Ümit Sedat Özcan'ın cesedine ulaşıldı!

Müge Anlı’daki Ümit Sedat Özcan cinayetinde son dakika! Cinsel organ detayı kan dondurmuştu! Adliyeye götürülürken o isimden şoke eden sözler

Ortaya atılan iddialarla kan donduran Ümit Sedat Özcan'ın kaybıyla ilgili sona gelindi.

Müge Anlı’daki Ümit Sedat Özcan cinayetinde son dakika! Cinsel organ detayı kan dondurmuştu! Adliyeye götürülürken o isimden şoke eden sözler

Ümit Sedat Özcan'ın kuzeni Kubilay tarafından cinayete kurban gittiği öğrenildi.

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