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    • Haberler
    • 03.03.2023 13:00
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    • 03.03.2023 13:00
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    Meral Akşener'i takan yok! Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için fotoğraf çektirmeye gitti

    6'lı koalisyon 13. toplantının ardından yayınladığı bildiriyle "ortak aday" için 6 Mart günü yapılacak açıklamaya işaret etti. Toplantının ardından sosyal medyada Kemal Kılıçdaroğlu cephesi "zafer" naraları atarken, İYİ Parti cephesinde öfke ve CHP'ye yönelik tepki açıklamaları peşe peşe geldi. Saadet Partisi Genel Merkezi'nden asık bir suratla ayrılan Meral Akşener, masayı dağıtmaya hazırlanıyor. Yaşanan kriz sürecine rağmen Kılıçdaroğlu, adaylık için kolları sıvamış durumda. CHP Genel Başkanı kampanya fotoğraflarını çektirmek üzere Ankara İncek’te bulunan bir fotoğraf stüdyosuna gitti.

    Kılıçdaroğlu adaylık için fotoğraf çektirmeye gitti

    CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı Altılı Masa'nın 13'nci toplantısı, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapıldı. Toplantı sonrası Meral Akşener, asık bir suratla binadan ayrıldı. İYİ Parti Genel Merkezi'nin ek binasına geçti. Akşener, burada partisinin Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi ve kurmaylarıyla bir değerlendirme toplantısı yaptı.

    "ORTAK ANLAYIŞA ULAŞTIK"
    Millet İttifakı çatısı altında bir araya gelen liderler, seçim gündemiyle dün Saadet Partisi'nde toplanmıştı. Toplantıda, ortak cumhurbaşkanı adaylığında 'uzlaşıya varıldığı' duyurulmuştu.

    Yapılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti: "Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz."

    KUTLAMA MESAJLARI BAŞLADI
    Ortak bildirinin ardından CHP'li vekiller, üyeler, danışmanlar deyim yerindeyse zafer çığlıkları atan paylaşımlar yaptı. Eren Erdem, Barış Yarkadaş gibi isimler Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutladı, hayırlı olmasını diledi.

        Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir, 'Başlıyoruz' tweetini attıktan dakikalar sonra sildi.

        İYİ PARTİ CEPHESİNDE ÖFKE
        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, "Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik,güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Milletimiz ne derse o." diyerek Kılıçdaroğlu'na resti çekti.

        Dikbayır'ın, "Millet 5'ten büyüktür" diyerek koalisyonun dağılabileceğinin sinyalini de verdi. Dikbayır daha sonra bu paylaşımını sildi.

        Bir başka İYİ Partili Yasin Öztürk ise, "Apoletlerini sök dedik sana…" diyerek Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü.

            "Ortak bir anlayışa ulaştık" denilen metin sonrası İYİ Partili Erhan Usta, "Adayda uzlaşılmış olsa pazartesi beklenmez, hemen açıklanırdı." dedi.

            BAY BAY KEMAL STÜDYODA
            Ortak adayın Kılıçdaroğlu olduğu yönünde konuşulurken, Halk TV'nin aktardığına göre Kılıçdaroğlu öğlen saatlerinde Ankara İncek'te bulunan bir stüdyoya giderek seçim kampanyası için fotoğraf çektirdiği görüldü.

            Halk TV muhabiri "Kılıçdaroğlu önce fotoğraf çekilecek, ardından Sol Parti yetkilileriyle, sonra TİP'le görüşecek" dedi.

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            Haberler Haberler Meral Akşener'i takan yok! Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için fotoğraf çektirmeye gitti
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