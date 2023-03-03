Meral Akşener'i takan yok! Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için fotoğraf çektirmeye gitti

Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir, 'Başlıyoruz' tweetini attıktan dakikalar sonra sildi.

İYİ PARTİ CEPHESİNDE ÖFKE

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, "Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik,güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Milletimiz ne derse o." diyerek Kılıçdaroğlu'na resti çekti.