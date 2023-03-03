Meral Akşener'i takan yok! Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için fotoğraf çektirmeye gitti

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı Altılı Masa'nın 13'nci toplantısı, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapıldı. Toplantı sonrası Meral Akşener, asık bir suratla binadan ayrıldı. İYİ Parti Genel Merkezi'nin ek binasına geçti. Akşener, burada partisinin Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi ve kurmaylarıyla bir değerlendirme toplantısı yaptı.
"ORTAK ANLAYIŞA ULAŞTIK"
Millet İttifakı çatısı altında bir araya gelen liderler, seçim gündemiyle dün Saadet Partisi'nde toplanmıştı. Toplantıda, ortak cumhurbaşkanı adaylığında 'uzlaşıya varıldığı' duyurulmuştu.
Yapılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti: "Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz."
KUTLAMA MESAJLARI BAŞLADI
Ortak bildirinin ardından CHP'li vekiller, üyeler, danışmanlar deyim yerindeyse zafer çığlıkları atan paylaşımlar yaptı. Eren Erdem, Barış Yarkadaş gibi isimler Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutladı, hayırlı olmasını diledi.