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    • Haberler
    • 05.03.2023 14:31
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    • 05.03.2023 14:31
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    Berat Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur? BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2023? Kandil Kur'an'da var mı, geçiyor mu Diyanet?

    Berat Kandili ne zaman, oruç tutulur mu, kan gün tutulur merak ediliyor. Diyanet tarafından yayımlanan Kandil tarihlerine göre Berat Kandili Mart ayında idrak ediliyor. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat Kandili'ni ibadetle geçirmek isteyenler için bu önemli gün hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Berat Kandili tarihi ve diğer bilgiler...

    takvim.com.tr
    BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2023?

    Berat Kandili ne zaman, oruç tutulur mu, kan gün tutulur merak ediliyor. Diyanet tarafından yayımlanan Kandil tarihlerine göre Berat Kandili Mart ayında idrak ediliyor. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat Kandili'ni ibadetle geçirmek isteyenler için bu önemli gün hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Berat Kandili tarihi ve diğer bilgiler...

    BERAT KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR 2023?

    Berat Kandili bu yıl 6 Mart Pazartesi gününe denk geliyor.

    DİYANET 2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

    Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

    Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

    Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

    Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

    Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

    Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

    Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

    Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

    Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

    Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

        Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

        Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

        Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

        Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

        BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

        Mübarek Berat Kandili gecesini ibadet ve taatle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi vardır. Mübarek Berat Kandili hakkında Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v) hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur;

        "Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah'u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim" diye buyurur." (İbn Mâce)

        BERAT KANDİLİ ORUCU NASIL NİYET EDİLİR?

        Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

        Ramazan ayında tuttuğunuz oruç gibi, kandil günü için sahura kalkıp niyetlenmelisiniz. Dilerseniz; "Niyet ettim Allah rızası için berat kandili orucunu tutmaya. Kabul eyle Ya Rabb'im!" diyebilirsiniz.

        BERAT KANDİLİ KURAN'DA GEÇİYOR MU?

        Berat Kandili Kuranı Kerim'de açıkça yer almamaktadır. Ancak, Kuran-ı Kerim'in 44. Suresi olan Duhan suresinde, Kuran-ı Kerim'in "Mübarek bir gecede" nazil olduğunu bildirilmektedir.

        Kuran-ı Kerim'in indirildiği gece olarak bilinen iki mübarek gece vardır. Bunlardan biri Berat Gecesi iken diğeri de Kadir Gecesi'dir.

        Müfessirler, Kuran-ı Kerim'in Berat Gecesinde levh-i mahfuzdan dünya semasına indiğini, Kadir Gecesi'nde ise ayetlerle Peygamber Efendimiz'e indirilmeye başlandığını düşünür.

            BERAT KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER

            Berat Kandili ile ilgili hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir:

            (Berat gecesi göklerin kapıları açılır, melekler müminlere müjde verir ve ibadete teşvik ederler.) [Nesai, Beyheki, A, Münziri]
            (Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib Gecesi, Berat Gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı gecesi.) [İbni Asakir]
            (Allahü teâlâ, Şaban ayının 15. gecesinde rahmetiyle tecelli ederek, kendisine şirk koşan ve Müslüman kardeşine kin güdenler hariç, herkesi affeder.) [İbni Mace]


            (Şabanın 15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allahü teâlâ buyurur ki: "Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa istesin, vereyim." Bu hâl, sabaha kadar devam eder.) [İbni Mace]
            (Şaban ayının 15. gecesi, rahmet-i ilahi dünyayı kaplar, herkes affolur. Ancak haksız yere Müslümanlara düşmanlık besleyen ve Allahü teâlâya ortak koşan mağfiret olunmaz.) [Beyheki]

            (Cebrail aleyhisselam gelip, "Kalk, namaz kıl ve dua et! Bu gece Şaban ayının 15. gecesidir" dedi. Bu geceyi ihya edenleri Allahü teâlâ affeder. Yalnız, müşrik, büyücü, falcı, cimri, kinci, müşahin, içkici, faizci ve zaniyi affetmez.) [Taberani] (Müşahin, bid'at ehli demektir.)
            (Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, reddolmaz. Ramazan ve Kurban Bayramının birinci gecesi, Berat ve Arefe gecesi.) [İsfehani]
            (Allahü teâlâ Berat gecesinde, kâfirler hariç, müminleri mağfiret eder. Kindarları da bu huylarını bırakıncaya kadar mağfiret etmez.) [Taberani, Beyheki]

            (Allahü teâlâ, Şabanın 15. gecesinde müşrik ve müşahin hariç herkesi affeder.) [İbni Mace]
            (Allahü teâlâ, Şabanın yarısının [Berat] gecesinde, dünya semasına tecelli eder. Benikelb kabîlesinin koyunlarının kıllarından daha çok kimsenin günahlarını affeder.) [İbni Mace, Tirmizi]
            (Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü Teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri.) [Deylemi]
            (Allahü teâlâ, Şaban ayının 15. gecesinde rahmetiyle tecelli ederek kendisine şirk koşan ve Müslüman kardeşine kin güdenler hariç herkesi affeder.) [İbni Mace]

            (Allahü teâlâ şu dört geceyi hayırla süsler: Kurban Ramazan Bayramı gecesi, Arefe gecesi Şabanın yarısının [Berat] gecesi ki, onda eceller, rızıklar yazılır.) [Deylemi]
            (Salih akrabayı terk eden, ana babaya asi olan Berat gecesi affa kavuşamaz.) [Beyheki]
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            6’lı masayı kutsal gösterip milleti kandırdılar
            Haberler Haberler Berat Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur? BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2023? Kandil Kur'an'da var mı, geçiyor mu Diyanet?
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