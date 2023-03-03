Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açıkladı: Afet bölgesinde İHA'larla sıkı denetim

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi"nden etkilenen illerde su kaynakları ve tesislerin incelenmesi amacıyla DSİ Genel Müdürlüğü Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Harita Şube Müdürlüğünde görevli harita mühendisleri bölgeye intikal ettirildi.
Deprem bölgesindeki yağış havzaları, baraj ve göletler ile isale hatlarının incelemesi amacıyla kurumun envanterinde bulunan sabit ve döner kanatlı insansız hava araçları ile ileri ve yan bindirmeli hava fotoğrafları çekildi.
6 SABİT KANATLI İHA, 4 DÖNER KANATLI İHA VE 3 LİDAR SENSÖRÜ
Bu işlemler sonrası fotogrametrik yöntemle yüksek çözünürlüklü ortofoto, baraj ve göletlerin 3 boyutlu modelleri ve sayısal yükseklik modelleri üretildi. Bu sayede kar yağışı gibi nedenlerle ulaşım imkanı olmayan yağış havzalarına dahi erişilerek, topografyaya tam hakimiyet sağlandı.
Bu çalışmalar sonrası elde edilen tüm verilerle tesislerde deprem kaynaklı herhangi bir problemin olup olmadığı ivedilikle tespit edildi.
Halihazırda DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 6 sabit kanatlı İHA, 4 döner kanatlı İHA ve 3 lidar sensörü ile harita üretim amaçlı hizmet yürütülüyor.