Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açıkladı: Afet bölgesinde İHA'larla sıkı denetim

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi"nden etkilenen illerde su kaynakları ve tesislerin incelenmesi amacıyla DSİ Genel Müdürlüğü Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Harita Şube Müdürlüğünde görevli harita mühendisleri bölgeye intikal ettirildi.

Deprem bölgesindeki yağış havzaları, baraj ve göletler ile isale hatlarının incelemesi amacıyla kurumun envanterinde bulunan sabit ve döner kanatlı insansız hava araçları ile ileri ve yan bindirmeli hava fotoğrafları çekildi.