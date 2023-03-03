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    • Haberler
    • 03.03.2023 11:38
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    • 03.03.2023 12:16
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    İstanbul depremi için zor sorular: "Çifte deprem olur mu?" "Tsunami ihtimali ne?" "Depremden hangi ilçeler en çok etkilenecek?"

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Marmara'da yaşanacak 7 üzerindeki olası afet için hazırlıklar ve araştırmalar hızlandı. Prof. Dr. Okan Tüysüz, "depremden hangi ilçelerin en çok etkileneceği", "tsunami ihtimali", "çift deprem olasılığı" gibi önemli başlıklarda değerlendirmelerde bulundu. Tüysüz, İstanbul için en kötü senaryonun bölgedeki fayın bir depremde kırılması olduğunu söyledi.

    takvim.com.tr
    İstanbul depremi için kritik uyarı: 10 şiddetinde hissedilecek

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler İstanbul'da beklenen depreme çevrildi.

    İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Okan Tüysüz, ''Olası bir Marmara depreminde İstanbul'da hangi ilçeler, hangi şiddette sarsılacak?'' sorusunu yanıtladı. Sahil şeridini işaret eden riskli ilçeleri de sıraladı. Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Olası deprem tsunami oluşturur mu?", "Marmara'da çift deprem olur mu?" sorularına da cevap verdi.

    "10 ŞİDDETİNDE HİSSEDİLECEK"
    Tüysüz, "Doğrultu atımlı bir fay kırıldığında fayın uç kısımlarında daha büyük bir şiddet oluşturuyor. Fayın yön etkisi nedeniyle Yalova ve Şarköy civarı.

    En fazla sarsılacak olan yerler denize bakan kısımlar. İstanbul'un ya da Marmara'nın denize bakan kesimlerinde örneğin Tuzla'da sahil şeridinde Eminönü'nden başlamak üzere Çekmece'ye kadar olan sahil kadar olan sahil şeridinde en yüksek sarsıntıyı hissedeceğiz.

        Bu, oradaki tüm binaların yıkılacağı anlamına gelmez. İyi bir bina buna karşı koyabilir. En azından burada beklenti binanın çökmemesidir.

        İstanbul'un yapı stoğunda 1 milyon 160 bin bina var bunun 5-6 yüz bininin depreme çok dayanıklı olmadığı da bir gerçek. Sahil kesimi 10 şiddetini görecek.

        "KÖTÜ ZEMİN DALGALARI BÜYÜTÜYOR"
        7.6'lık bir depremde zemindeki sarsıntı 10 şiddetinde hissedilecek demek istiyoruz. Kötü bir zemin olduğunda deprem dalgalarını büyütüyor.

        Asya ve Avrupa yakasında sahile yakın ve birinci köprünün güneyi en fazla sarsıntıyı alacak bölge olarak görünüyor. Hatay ya da Maraş'ta zemin sıvılaşması olaylarını çok yaygın gördük.

            İstanbul'da zemin sıvılaşması beklentisi çok az yerlerde var. Veliefendi, Kadıköy Kurbağalıdere gibi, Vatan Caddesi Lykos deresi gibi yerler eski dere yatakları. Buralarda sıvılaşma ihtimali var. Ayrıntıları İBB'nin web sayfasında var.

            DEPREMDE TSUNAMİ OLUŞUR MU?
            İstanbul'da yanal faylar tsunami oluşturmazlar. İstanbul Kocaeli yarımadasından gelen derelerin getirdiği çamurlarla dolu olan bir alan var.

            Bu çamurlar ani olarak buradaki çukurluklara doğru hareket ederlerse bu durum tsunami oluşturur. Sahilde yaşayan kesimin tsunami için de dikkatli olması gerekir.

            İstanbul sahilinde yüksek eğimli, heyelanla çökecek bir yer yok. İstanbul içinde bilinen diri fay yok. Fay burada, şehre bazen 20 km uzakta. O anlamda Pazarcık'taki gibi köyün yarısı bir tarafa gitmiş, ağaçlar yırtılmış gibi durumlar burada yaşanmaz.

                ÇİFT DEPREM BEKLENİYOR MU?
                Burada fay parçaları var. Adalar'ın önünden geçerken dönüyor. Bu segmentler tek başına da deprem üretebilir. Parçalar halinde kırıklar olursa deprem büyüklükleri 7'ye belki 7'nin altına düşer. Hazırlıkların en kötü senaryoya göre yapılması lazım.

                "MARMARA'DA EN KÖTÜ SENARYO"
                Pazarcık depreminde önce Narlı segmenti kırıldı. Küçük bir parça. Ondan gelen stres Doğu Anadolu fayına aktarılıyor Doğu Anadolu fayı 2 parça halinde kırılıyor.

                Bir parça fay kuzeye gidiyor bir parça fay güneye gidiyor. Sonra 20 Şubat'ta 6.4 oluyor. Marmara'da da en kötü senaryo hepsinin bir depremde kırılmasıdır. Daha küçük senaryolar da var. Burada üretebileceği maksimum 7.6'dır."
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                    Haberler Haberler İstanbul depremi için zor sorular: "Çifte deprem olur mu?" "Tsunami ihtimali ne?" "Depremden hangi ilçeler en çok etkilenecek?"
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