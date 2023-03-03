İstanbul depremi için zor sorular: "Çifte deprem olur mu?" "Tsunami ihtimali ne?" "Depremden hangi ilçeler en çok etkilenecek?"

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler İstanbul'da beklenen depreme çevrildi.
İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Okan Tüysüz, ''Olası bir Marmara depreminde İstanbul'da hangi ilçeler, hangi şiddette sarsılacak?'' sorusunu yanıtladı. Sahil şeridini işaret eden riskli ilçeleri de sıraladı. Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Olası deprem tsunami oluşturur mu?", "Marmara'da çift deprem olur mu?" sorularına da cevap verdi.
En fazla sarsılacak olan yerler denize bakan kısımlar. İstanbul'un ya da Marmara'nın denize bakan kesimlerinde örneğin Tuzla'da sahil şeridinde Eminönü'nden başlamak üzere Çekmece'ye kadar olan sahil kadar olan sahil şeridinde en yüksek sarsıntıyı hissedeceğiz.