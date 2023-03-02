Uzman isimden Marmara için tsunami uyarısı! 2 bölgeye dikkat: Heyelan, yüksek dalgalar...

"1 YIL İÇİNDE 2 TANE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM KAPASİTESİ VAR"

Türkiye'de meydana gelen depremleri anlatan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye'nin yüzde 100 deprem bölgesi olduğunu ve Türkiye'de deprem yaşanmayacak herhangi bir yer olmadığını söyledi. Beklenen İstanbul depremi hakkında da konuşan Prof. Dr. Ersoy, "Birisi çıkıp diyor ki 6,5'i geçmez, bilmem ne olmaz. 'Vebalini sen ödeyecek misin? Ben en kötüyü düşünüp hareket etmeden yanayım. Öyle olması gerekir. Tarihte İstanbul çevresinin şöyle karakteri var; 1 yıl içinde 2 tane 7 büyüklüğünde deprem oluşturabiliyor. Bu kapasite var. Belki bir parça, belki iki parça, belki tek parça burası kırılacak. En küçük kırılma 40 kilometre olsa bile yedi 7,2 vereceğiz. Bu az değil ki. 2019'da 5,8'de yaşananları hatırlıyor musunuz? Ulaşım tıkandı. Haberleşme durdu. O büyük depremin küçük bir provasıydı. Yani bir şeyler yapmak gerekiyor. Şimdi burada şuralar gerilimde. Bu gerilimler mutlaka deprem olarak karşımıza çıkacak" dedi.