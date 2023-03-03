OHAL bölgesi için alınan yeni kararlar yayımlandı: Katkı payı ödemesi, eğitim desteği, kredi yapılandırması...

6 şubattan OHAL suresinin sonuna kadar araç muayene süresi dolanlar, OHAL bittikten sonraki bir ay içinde araç muayenesi yaptırabilecek. Bu sürede araçlara ceza kesilmeyecek.

ÇOCUKLARA EĞİTİM DESTEĞİ

Anne veya babası depremde ölen okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaögretim öğrencilerine, eğitime devam etme şartıyla 2022-2023 eğitim yılı sonuna kadar aylık eğitim desteği verilecek.