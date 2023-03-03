OHAL bölgesi için alınan yeni kararlar yayımlandı: Katkı payı ödemesi, eğitim desteği, kredi yapılandırması...

OHAL bölgelesi ilan edilen depremden etkilenen bölgeler için alınan yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
BAHAR DÖNEMİ KATKI PAYI ÖDEMESİ
Alınan kararlara göre, ailesi veya kendisi deprem bolgesinde ikamet eden devlet üniversitesi öğrencilerinin bahar dönemi katkı paylarını devlet ödeyecek. Katkı payını ödemiş öğrencilere üniversiteler paralarını iade edecek.
YABANCI STK'LARA İZİN
Dernekler, tüzüklerindeki kuruluş amacı ve çalışma koşullarına bakmaksızın depreme ilişkin faaliyette bulunabilecek.
Yabancı sivil toplum kuruluşları da faaliyet izni ve faaliyet konusuna bakmaksızın depremle ilgili çalışma yapabilecek.
Turkiye'de faaliyet izni olmayan ancak OHAL ilan edilen illerde faaliyette bulunmak isteyen yabancı sivil toplum kuruluşlarına İçişleri Bakanlığı OHAL süresince izin verecek.
ARAÇ MUAYENE SÜRELERİ ERTELENDİ
OHAL ilan edilen illerde yerleşik kişilerin araç muayene süreleri ertelendi.