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    • Haberler
    • 03.03.2023 08:53
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    • 03.03.2023 08:53
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    OHAL bölgesi için alınan yeni kararlar yayımlandı: Katkı payı ödemesi, eğitim desteği, kredi yapılandırması...

    OHAL döneminde alınacak tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname kapsamında; afet bölgesinde araç muayene süreleri uzatıldı, anne veya babasını depremde kaybeden çocuklara 2022-2023 yılı eğitim sezonu sonuna kadar aylık eğitim desteği verilecek.

    takvim.com.tr
    OHAL bölgesi için alınan yeni kararlar yayımlandı

    OHAL bölgelesi ilan edilen depremden etkilenen bölgeler için alınan yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

    BAHAR DÖNEMİ KATKI PAYI ÖDEMESİ
    Alınan kararlara göre, ailesi veya kendisi deprem bolgesinde ikamet eden devlet üniversitesi öğrencilerinin bahar dönemi katkı paylarını devlet ödeyecek. Katkı payını ödemiş öğrencilere üniversiteler paralarını iade edecek.

    YABANCI STK'LARA İZİN
    Dernekler, tüzüklerindeki kuruluş amacı ve çalışma koşullarına bakmaksızın depreme ilişkin faaliyette bulunabilecek.

    Yabancı sivil toplum kuruluşları da faaliyet izni ve faaliyet konusuna bakmaksızın depremle ilgili çalışma yapabilecek.

    Turkiye'de faaliyet izni olmayan ancak OHAL ilan edilen illerde faaliyette bulunmak isteyen yabancı sivil toplum kuruluşlarına İçişleri Bakanlığı OHAL süresince izin verecek.

    ARAÇ MUAYENE SÜRELERİ ERTELENDİ
    OHAL ilan edilen illerde yerleşik kişilerin araç muayene süreleri ertelendi.

        6 şubattan OHAL suresinin sonuna kadar araç muayene süresi dolanlar, OHAL bittikten sonraki bir ay içinde araç muayenesi yaptırabilecek. Bu sürede araçlara ceza kesilmeyecek.

        ÇOCUKLARA EĞİTİM DESTEĞİ
        Anne veya babası depremde ölen okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaögretim öğrencilerine, eğitime devam etme şartıyla 2022-2023 eğitim yılı sonuna kadar aylık eğitim desteği verilecek.

        KREDİ YAPILANDIRMASI
        Deprem bölgesindeki şirketler KGF kredilerini 1 Ocak 2024'e kadar yapılandırabilecek. Bu şirketlere ilave 6 ay ödemesiz dönem ve vade süresi sağlanacak.

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