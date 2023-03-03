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    • Haberler
    • 03.03.2023 15:38
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    • 03.03.2023 15:38
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    Enkaz altında soğuktan ölüm yalanına gözaltı

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremin vurduğu şehirlerden biri olan Şanlıurfa'da, sosyal medyada yayınlanan videoda, 4 gün boyunca arama-kurtarma çalışması yapılmadığı ve enkaz altında soğuktan ölenler olduğu yönündeki yalan röportajı yer alan Ahmet K., gözaltına alındı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Enkaz altında soğuktan ölüm yalanına gözaltı

    Depremde 340 kişinin hayatını kaybettiği, 9 bin kişinin ise yaralandığı Şanlıurfa'da, sosyal medyada yayınlanan röportaj videosunda gerçek dışı bilgi veren kişinin yakalanması için jandarma, çalışma başlattı.



    'HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA'
    Ekipler, kentte 4 gün boyunca arama- kurtarma çalışması yapılmadığı ve enkazda soğuktan ölen olduğu yönünde yalan röportaj verdiği belirlenen Ahmet K.'yi Karaköprü ilçesindeki evinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan adliyeye sevk edildi.

    İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
    İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Kahramanmaraş merkezli depremlerden hemen sonra Şanlıurfa'da arama-kurtarma çalışmaları başlatılmış depremin 68. saatinde Şanlıurfa'daki bütün arama kurtarma çalışmaları bitirilmiş 144 kişi kurtarılmıştı" denildi.

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