Aydın'da korkunç ölüm: Yanan koltukların arkasından küçük Berkay'ın cansız bedeni çıktı

Yeni Sanayi Mahallesi 1020 Sokak'ta, iki katlı bir evin arka bahçesindeki iki koltuk bugün saat 12.30 sıralarında, tutuştu. Durumu fark eden yakınları ve komşuları, su ve küreklerle alevlere müdahale etti, bir yandan da itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.