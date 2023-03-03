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    • Haberler
    • 03.03.2023 16:00
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    • 03.03.2023 16:00
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    Aydın'da korkunç ölüm: Yanan koltukların arkasından küçük Berkay'ın cansız bedeni çıktı

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 4 yaşındaki Berkay Taş, evlerinin bahçesinde yer alan koltukların tutuşması sonucu çıkan yangında yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Aydın’da korkunç ölüm

    Yeni Sanayi Mahallesi 1020 Sokak'ta, iki katlı bir evin arka bahçesindeki iki koltuk bugün saat 12.30 sıralarında, tutuştu. Durumu fark eden yakınları ve komşuları, su ve küreklerle alevlere müdahale etti, bir yandan da itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.



    Alevler söndürülürken, yanan koltuklar yerinden kaldırıldığında Berkay Taş'ın cansız bedeni bulundu. Olay yerinde bir de çakmak bulundu.

    Küçük Berkay'ın evlerinin bahçesinde oynarken, çakmakla koltuğu tutuşturduğu, koltukların arasında çıkamayıp, öldüğü üzerinde durulduğu bildirildi.



        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
        Berkay'ın ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Berkay Taş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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