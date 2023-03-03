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    • Haberler
    • 03.03.2023 15:36
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    • 03.03.2023 15:36
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    Deprem sonrası tutuklananların sayısı 236'ya yükseldi!

    Son dakika haberi! Deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklu sayısı 236 oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyada provokasyon içerikli paylaşım yapan 1065 hesap yöneticisinden 611'i hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Sorumlular tek tek yakalanıyor!

    Deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklu sayısı 236 oldu.

    SOSYAL MEDYADA DEPREMLE İLGİLİ PROVOKASYON YAPAN 1065 HESAP YÖNETİCİSİ TESPİT EDİLDİ
    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyada provokasyon içerikli paylaşım yapan 1065 hesap yöneticisinden 611'i hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

    EGM'den yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 sanal devriye faaliyetleri yürütülüyor.

    Depremlerin ardından toplumda korku ve panik yaratmak amacıyla sosyal medya platformlarından provokasyon yaptığı değerlendirilen 1065 hesap yöneticisinden 611'i hakkında adli işlem başlatıldı.

    Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan 150 şüpheliden 29'u tutuklandı.

    Ayrıca depremzedelere yardımda bulunmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu belirlenen ve "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 81 internet sitesinin kapatılması sağlandı.

    Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemler yapıldı.

    "Deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdanı da donduruldu.

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