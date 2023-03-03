CUMHURBAŞKANI ADAYI BELLİ OLDU MU? Ortak aday kim? 6'lı masa adayı son dakika! Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş aday mı?

KEMAL KILIÇDAROĞLU 6'LI MASA TOPLANTISINDA ADAY OLARAK KENDİSİNİ ÖNERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masa toplantısı sırasında kendisini Cumhurbaşkanı adayı olarak önerdi. Zira 6'lı masa toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Biz Demokrat Parti olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, birçok programda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendileri için uygun bir isim olduğunu dile getirdi.