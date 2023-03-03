CUMHURBAŞKANI ADAYI BELLİ OLDU MU? Ortak aday kim? 6'lı masa adayı son dakika! Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş aday mı?

Son dakika haberi... Seçime az bir süre Cumhurbaşkanı adayı merak konusu oldu. 2 Mart'ta Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde saat 14.00'de başlayan altılı koalisyonun 13. toplantısı da boş çıktı. Toplantı sonrası 6'Iı masanın adayı kim olacak? sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. Ancak yapılan açıklamada adayın şimdi açıklanmayacağı belirtildi. Peki Ortak aday kim? 6'lı masa adayı kim olacak?
CUMHURBAŞKANI ADAYI BELLİ OLDU MU?
Bir önceki gün gerçekleştirilen ve 5,5 saat süren toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, "Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz." denildi.
ADAY 6 MART'TA AÇIKLANACAK
Altılı masa toplantısı ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz"