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    • Haberler
    • 03.03.2023 15:24
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    • 03.03.2023 15:48
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    CUMHURBAŞKANI ADAYI BELLİ OLDU MU? Ortak aday kim? 6'lı masa adayı son dakika! Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş aday mı?

    6'lı masa adayı kim oldu sonrası son dakika gelişmelerin ardından sıkça araştırılmaya başlandı. 13. kez toplanan 6'lı koalisyondan bir önceki gün de aday çıkmadı. Dünkü 6'lı masa adayı belirleme toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yapıldı. Peki Cumhurbaşkanı adayı belli oldu mu? Ortak aday kim? Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu aday mı? İşte 6'lı masa adayı son dakika gelişmeleri...

    CUMHURBAŞKANI ADAYI BELLİ OLDU MU?

    Son dakika haberi... Seçime az bir süre Cumhurbaşkanı adayı merak konusu oldu. 2 Mart'ta Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde saat 14.00'de başlayan altılı koalisyonun 13. toplantısı da boş çıktı. Toplantı sonrası 6'Iı masanın adayı kim olacak? sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. Ancak yapılan açıklamada adayın şimdi açıklanmayacağı belirtildi. Peki Ortak aday kim? 6'lı masa adayı kim olacak?

    CUMHURBAŞKANI ADAYI BELLİ OLDU MU?

    Bir önceki gün gerçekleştirilen ve 5,5 saat süren toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, "Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz." denildi.

    ADAY 6 MART'TA AÇIKLANACAK

    Altılı masa toplantısı ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    "Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz"

        KEMAL KILIÇDAROĞLU 6'LI MASA TOPLANTISINDA ADAY OLARAK KENDİSİNİ ÖNERDİ

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masa toplantısı sırasında kendisini Cumhurbaşkanı adayı olarak önerdi. Zira 6'lı masa toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Biz Demokrat Parti olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, birçok programda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendileri için uygun bir isim olduğunu dile getirdi.

        İYİ PARTİ 6'LI MASA ADAYI OLARAK KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU KABUL ETTİ Mİ?

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve kurmayları en başından itibaren Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamayacağını ima yollu olarak dile getiriyordu. 6'lı masanın 12. toplantısının ardından yapılan açılkamada ortak aday üzerinde anlaşmaya varıldığı bildirildi. İYİ Parti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını belirterek, 6'lı masanın kazanacak bir adayda uzlaşması gerektiğini ifade ediyordu.
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        İmamoğlu’nun hedefinde masa var
        Haberler Haberler CUMHURBAŞKANI ADAYI BELLİ OLDU MU? Ortak aday kim? 6'lı masa adayı son dakika! Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş aday mı?
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