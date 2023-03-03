Depremle ilgili provokasyon yapan 1065 hesap yöneticisi tespit edildi

Açıklamanın devamında, "Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan 150 şüpheliden 29'u tutuklandı. Ayrıca depremzedelere yardımda bulunmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu belirlenen ve "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 81 internet sitesinin kapatılması sağlandı. Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemler yapıldı. "Deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdanı da donduruldu." ifadelerine yer verildi.

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