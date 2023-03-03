Depremle ilgili provokasyon yapan 1065 hesap yöneticisi tespit edildi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan asrın çifte depremlerinde binlerce bina yıkılırken on binlerce vatandaş ise hayatını kaybetti. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyada provokasyon içerikli paylaşım yapanlara ilşkin adli işlem başlatıldığını duyurdu.
1065 HESAP YÖNETİCİSİNDEN 611'İ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
EGM'den yapılan açıklamaya göre, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 sanal devriye faaliyetleri yürütülüyor. Depremlerin ardından toplumda korku ve panik yaratmak amacıyla sosyal medya platformlarından provokasyon yaptığı değerlendirilen 1065 hesap yöneticisinden 611'i hakkında adli işlem başlatıldı." ifafdelerini kullandı.
Açıklamanın devamında, "Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan 150 şüpheliden 29'u tutuklandı. Ayrıca depremzedelere yardımda bulunmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu belirlenen ve "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 81 internet sitesinin kapatılması sağlandı. Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemler yapıldı. "Deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdanı da donduruldu." ifadelerine yer verildi.