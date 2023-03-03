Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Yıkıldığı yerlerin eski yerleşim alanları olduğunu tespit ettik"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Toplantısı'nda, "Binaların yoğun olarak yıkıldığı yerlerin eski yerleşim alanları olduğunu da tespit ettik" dedi.



Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:



AFAD'ın kontrolünde yaraları sarmak için çalışıyoruz.

"YIKILAN BİNALARIN SADECE YÜZDE 3,3'Ü 1999 SONRASI YAPILAR"

Binaların yoğun olarak yıkıldığı yerlerin eski yerleşim alanları olduğunu da tespit ettik. Yıkılan binaların sadece yüzde 3,3'ü 1999 sonrası yapılan yapılar.

Tasarımda ve işçiliklerde yapılan hataların da yıkıma neden olduğunu gördük. Buradan çıkan malzemelerin tamamı geri dönüşüme tabi tutulacak.

Yıkım, fay hattı üzerindeki yerleşim yerlerini ciddi manada etkiledi. Bundan sonraki çalışmalarımızı da bilimin ışığında en doğru yerleşimi yapacak şekilde yürütüyoruz. Arazi kullanımı konusunda da en doğru zemini tespit ediyoruz.

Yıkıldığı yerlerin eski yerleşim alanları olduğunu tespit ettik.