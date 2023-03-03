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    • Haberler
    • 03.03.2023 21:18
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    • 03.03.2023 22:08
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    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Yıkıldığı yerlerin eski yerleşim alanları olduğunu tespit ettik"

    Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Toplantısı'nda, "Binaların yoğun olarak yıkıldığı yerlerin eski yerleşim alanları olduğunu da tespit ettik" dedi. Bakan Kurum, "21 bin konut için sözleşme yapıldı. Toplamda 405 bin afet konutu inşa edilecek." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    405 bin afet konutu inşa edilecek!

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Toplantısı'nda, "Binaların yoğun olarak yıkıldığı yerlerin eski yerleşim alanları olduğunu da tespit ettik" dedi.


    Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

    AFAD'ın kontrolünde yaraları sarmak için çalışıyoruz.

    "YIKILAN BİNALARIN SADECE YÜZDE 3,3'Ü 1999 SONRASI YAPILAR"
    Binaların yoğun olarak yıkıldığı yerlerin eski yerleşim alanları olduğunu da tespit ettik. Yıkılan binaların sadece yüzde 3,3'ü 1999 sonrası yapılan yapılar.

    Tasarımda ve işçiliklerde yapılan hataların da yıkıma neden olduğunu gördük. Buradan çıkan malzemelerin tamamı geri dönüşüme tabi tutulacak.

    Yıkım, fay hattı üzerindeki yerleşim yerlerini ciddi manada etkiledi. Bundan sonraki çalışmalarımızı da bilimin ışığında en doğru yerleşimi yapacak şekilde yürütüyoruz. Arazi kullanımı konusunda da en doğru zemini tespit ediyoruz.

    Yıkıldığı yerlerin eski yerleşim alanları olduğunu tespit ettik.

    (Deprem bölgesi) 625 bin vatandaşımız bölgeden tahliye edildi. Binaların yıkım nedenini tespit ederek haritaya işliyoruz.

    Buradan çıkan malzemelerin tamamı geri dönüşüme tabi tutulacak.

    Yıkımların yoğun yaşandığı yerlerdeki fay hatlarını, fay hatlarına olan mesafeyi, zeminin kalitesini ve sıvılaşma ile fay hatlarının ilişkisini tek tek inceliyoruz. Bu verileri kaydediyoruz.

    Yıkım, fay hattı üzerindeki yerleşim yerlerini ciddi manada etkiledi. Bundan sonraki çalışmalarımızı da bilimin ışığında en doğru yerleşimi yapacak şekilde yürütüyoruz. Arazi kullanımı konusunda da en doğru zemini tespit ediyoruz.

    "ŞEHRİN KÜLTÜRÜNÜ İÇERECEK TASARIMLAR YAPIYORUZ"
    Şehrin kültürünü ve sosyal yapıyı içerecek tasarımlar yapıyoruz. Yeşil alanlarıyla, okullarıyla, parklarıyla bu tasarımları yapıyoruz. Fay hatlarına uzaklığını haritalandırdık. Bunlar ışığında yerleşim yerini belirliyoruz.

    Yeni çalışmalarımızda da en iyisini en güzelini, en sağlamını yapacağız. Mahalle kültürünü ve komşuluk ilişkisini yaşatacak şekilde yapacağız. Köyde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek geniş balkonlu binaları yapacağız.

    İnşaat malzemesi sektörüyle bir araya geldik. Tedarik zincirini bugünden itibaren kurduk. Ülkemiz bir deprem ülkesi ve bugüne kadar 120 bini aşkın canımızı yitirdik.

        Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle Türkiye genelinde bugüne kadar 3,3 milyon konut yapıldı. 250 bin konutun dönüşümü sahada fiilen devam etmektedir. 6,6 milyon ev ve iş yerinin denetimi tamamlandı. Nüfusumuzun yüzde 65'ini güvenli hale getirdik.

        Deprem bölgelerinden hiç elimizi çekmedik, hep oradaydık. Antalya ve Muğla'da depremler oldu, devletimiz yine oradaydı. Bütün köylerin yandığı bölgeler vardıi köyün tamamını yeniledik. Giresun'da sel oldu, yine oradaydık. Güvenli alanlara taşıdık.


        21 BİN KONUT İÇİN SÖZLEŞME YAPILDI
        405 bin afet konutu yapılacak, 21 bin konut için sözleşmelerimizi yaptık. Konutlar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek.

        Son bir yıl içerisinde ülkemize 2 milyon sağlam konut sağlamış olacağız. Dönüşüme girmemiş alan kalmasın istiyoruz.

        Şehre değer katacak çalışmalarımızı yapıyoruz. Etap etap bölgedeki riskli konutları taşımak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz.

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        405 bin afet konutu inşa edilecek!
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