Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Yıkıldığı yerlerin eski yerleşim alanları olduğunu tespit ettik"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Toplantısı'nda, "Binaların yoğun olarak yıkıldığı yerlerin eski yerleşim alanları olduğunu da tespit ettik" dedi.
Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:
AFAD'ın kontrolünde yaraları sarmak için çalışıyoruz.
"YIKILAN BİNALARIN SADECE YÜZDE 3,3'Ü 1999 SONRASI YAPILAR"
Binaların yoğun olarak yıkıldığı yerlerin eski yerleşim alanları olduğunu da tespit ettik. Yıkılan binaların sadece yüzde 3,3'ü 1999 sonrası yapılan yapılar.
Tasarımda ve işçiliklerde yapılan hataların da yıkıma neden olduğunu gördük. Buradan çıkan malzemelerin tamamı geri dönüşüme tabi tutulacak.
Yıkım, fay hattı üzerindeki yerleşim yerlerini ciddi manada etkiledi. Bundan sonraki çalışmalarımızı da bilimin ışığında en doğru yerleşimi yapacak şekilde yürütüyoruz. Arazi kullanımı konusunda da en doğru zemini tespit ediyoruz.
Yıkıldığı yerlerin eski yerleşim alanları olduğunu tespit ettik.
(Deprem bölgesi) 625 bin vatandaşımız bölgeden tahliye edildi. Binaların yıkım nedenini tespit ederek haritaya işliyoruz.
Buradan çıkan malzemelerin tamamı geri dönüşüme tabi tutulacak.
Yıkımların yoğun yaşandığı yerlerdeki fay hatlarını, fay hatlarına olan mesafeyi, zeminin kalitesini ve sıvılaşma ile fay hatlarının ilişkisini tek tek inceliyoruz. Bu verileri kaydediyoruz.
Yıkım, fay hattı üzerindeki yerleşim yerlerini ciddi manada etkiledi. Bundan sonraki çalışmalarımızı da bilimin ışığında en doğru yerleşimi yapacak şekilde yürütüyoruz. Arazi kullanımı konusunda da en doğru zemini tespit ediyoruz.
"ŞEHRİN KÜLTÜRÜNÜ İÇERECEK TASARIMLAR YAPIYORUZ"
Şehrin kültürünü ve sosyal yapıyı içerecek tasarımlar yapıyoruz. Yeşil alanlarıyla, okullarıyla, parklarıyla bu tasarımları yapıyoruz. Fay hatlarına uzaklığını haritalandırdık. Bunlar ışığında yerleşim yerini belirliyoruz.
Yeni çalışmalarımızda da en iyisini en güzelini, en sağlamını yapacağız. Mahalle kültürünü ve komşuluk ilişkisini yaşatacak şekilde yapacağız. Köyde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek geniş balkonlu binaları yapacağız.
İnşaat malzemesi sektörüyle bir araya geldik. Tedarik zincirini bugünden itibaren kurduk. Ülkemiz bir deprem ülkesi ve bugüne kadar 120 bini aşkın canımızı yitirdik.