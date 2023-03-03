Manisa deprem son dakika 2023! 3 Mart Az önce Manisa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? KANDİLLİ - AFAD son depremler listesi!

AFAD ve Kandilli son depremler listesi hakkında aramalar hız kazandı. Manisa'da deprem olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 3 Mart Az önce Manisa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? KANDİLLİ - AFAD son depremler listesi!
MANİSA'DA DEPREM Mİ OLDU?
AFAD Manisa'da 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
Yer: Yunusemre (Manisa)
Büyüklük: 3.6
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2023.03.03 17:02:14 38.3578 38.6760 8.0 -.- 2.4 -.- ERENLI-(MALATYA) İlksel
2023.03.03 16:59:43 38.0145 36.4810 5.0 -.- 1.7 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.03 16:51:47 38.2125 38.7030 15.7 -.- 2.1 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel