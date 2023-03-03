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    • Haberler
    • 03.03.2023 17:18
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    • 03.03.2023 17:23
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    Manisa deprem son dakika 2023! 3 Mart Az önce Manisa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? KANDİLLİ - AFAD son depremler listesi!

    Son depremler listesi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Arama motorlarında, "3 Mart Az önce Manisa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Manisa deprem son dakika 2023!

    AFAD ve Kandilli son depremler listesi hakkında aramalar hız kazandı. Manisa'da deprem olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 3 Mart Az önce Manisa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? KANDİLLİ - AFAD son depremler listesi!

    MANİSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

    AFAD Manisa'da 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

    Yer: Yunusemre (Manisa)

    Büyüklük: 3.6

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2023.03.03 17:02:14 38.3578 38.6760 8.0 -.- 2.4 -.- ERENLI-(MALATYA) İlksel
    2023.03.03 16:59:43 38.0145 36.4810 5.0 -.- 1.7 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2023.03.03 16:51:47 38.2125 38.7030 15.7 -.- 2.1 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel


        2023.03.03 16:42:03 37.2243 36.9335 11.8 -.- 1.6 -.- NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
        2023.03.03 16:40:20 36.6297 36.2992 5.0 -.- 2.3 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
        2023.03.03 16:38:39 36.1570 35.9278 9.6 -.- 2.3 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
        2023.03.03 16:33:39 36.2240 36.4537 26.3 -.- 1.7 -.- BESASLAN-REYHANLI (HATAY) İlksel


        2023.03.03 16:27:47 37.8098 37.7462 8.4 -.- 2.0 -.- HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
        2023.03.03 16:21:58 37.9552 36.8668 16.1 -.- 1.5 -.- HACIBUDAK-(KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.03.03 16:21:58)
        2023.03.03 16:07:12 37.6723 37.6645 9.3 -.- 1.8 -.- ASAGIKARAKUYU-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
        2023.03.03 16:00:48 37.6520 37.4918 9.7 -.- 1.8 -.- CATALAGAC-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
        2023.03.03 15:52:51 38.1500 39.2075 18.0 -.- 1.8 -.- ORTACA-GERGER (ADIYAMAN) İlksel
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        Haberler Haberler Manisa deprem son dakika 2023! 3 Mart Az önce Manisa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? KANDİLLİ - AFAD son depremler listesi!
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