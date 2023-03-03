Oğlunun kavga ettiği çocuğun babasını öldürdü! Pes dedirten savunma: "Havaya ateş etmek istedim"

"HAVAYA ATEŞ ETMEK İSTEDİM"

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen İbrahim Çağan burada verdiği ifadesinde, önceki gün kendi çocuğuyla Ömer Şehzade'nin çocuğunun okulda kavga ettiğini belirtti.

Çağan, "Akşam da Ömer Şehzade ile yolda karşılaştık. Yanında akrabaları vardı ve kalabalıktılar. Bana 'O çocuğun babası sen misin' diye sordu. Ben de 'Evet' deyince bana tokat attı. Yanındakilerin üzerime doğru geldiğini görünce, korkutmak amacıyla havaya ateş etmek istedim. O sırada tabanca ateş aldı. Öldürmek amacıyla yapmadım. Havaya sıkacaktım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

İbrahim Çağan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan Ömer Şehzade'nin cenazesi memleketi Çorum'un Uğurludağ ilçesine bağlı Sazköy'de bugün cuma namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.