Adınızı kalbimize yazdık! Hikayeyi yazan güzel yürekli asıl kahramanlar

Bir depremzede, başkasının tek kuruşuna dokunmadı. Büyük yürekli küçük çocuklar, ölüme meydan okuyan fedakâr sağlıkçılar, hepimize insanlığı anlattı! İşte bizi, bu yürekler ayağa kaldırdı...
Bir depremzede, başkasının tek kuruşuna dokunmadı. Büyük yürekli küçük çocuklar, ölüme meydan okuyan fedakâr sağlıkçılar, hepimize insanlığı anlattı! İşte bizi, bu yürekler ayağa kaldırdı...
Enkazdan çıkarılan Serap Dönmez, adeta yeniden dünyaya geldi! Oğlu da başını göğe çevirdi. "Anne, kokunu özledim" diyerek ortalığı inletti. Kimse tek kelime etmedi! Gözyaşları, tek ortak dildi...
EL ELE YÜREK YÜREĞE...
Türkiye, Katar ve Birleşmiş Milletler'e ait ekiplerin yanı sıra bir çok ülkeden gelen tim, hep birlikte çalıştı. Hatay Antakya'da Serap Dönmez, tam 176 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı.
İNSANLIK MADENİ!
Arama kurtarma timleri arasında madenciler, başarılarıyla ön plana çıktı. Ekipler, çok zorlu alanlara girmek için jet hızıyla tünel kazdı. Battaniyelerden bariyer yaptı. Çok canlar kurtardı.
NOTLAR:
Depremde yaralananların hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için ALO 184 hattı aranabilecek.
Yakınını kaybedene 2 bin 54 lira cenaze ödeneği verilecek.
Afet bölgesindeki 33 bin bina acil olarak yıkılacak.
İstanbul ve Tekirdağ'da, deniz 25 metre çekildi. Uzmanlar, "Panik yok. Deprem işareti değil" dedi.
Fay kırıkları, Maraş'tan 400 km. uzaklıktaki Tunceli'ye kadar gitti.
Bölgede 70 liraya çorba, 40 lirayla bisküvi satan fırsatçılara para cezası kesildi.
Meksikalı arama köpeği 'Proteo' hayatını kaybetti.
F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş ve Trabzonspor, ortak bir forma satacağını bildirdi.
KAYIPLAR İÇİN İHBAR HATTI: 0501 730 10 50 /51/52/53/54/55