Adınızı kalbimize yazdık! Hikayeyi yazan güzel yürekli asıl kahramanlar





NOTLAR:

Depremde yaralananların hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için ALO 184 hattı aranabilecek.

Yakınını kaybedene 2 bin 54 lira cenaze ödeneği verilecek.

Afet bölgesindeki 33 bin bina acil olarak yıkılacak.

İstanbul ve Tekirdağ'da, deniz 25 metre çekildi. Uzmanlar, "Panik yok. Deprem işareti değil" dedi.

Fay kırıkları, Maraş'tan 400 km. uzaklıktaki Tunceli'ye kadar gitti.

Bölgede 70 liraya çorba, 40 lirayla bisküvi satan fırsatçılara para cezası kesildi.

Meksikalı arama köpeği 'Proteo' hayatını kaybetti.

F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş ve Trabzonspor, ortak bir forma satacağını bildirdi.



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