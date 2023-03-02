Depremde koparak aşağı yuvarlanan kaya parçası mahalleyi yerle bir etti

Kahramanmaraş'a yaklaşık 50 kilometre mesafede olan Şahinkayası Mahallesi'nde 6 Şubat'ta meydana gelen ikinci depremde, yüksek tepelerden kopan büyük bir kaya parçası aşağı yuvarlandı. Kaya mahalle girişinde Bilal Karasu'ya ait park halindeki kamyonun üzerinden geçip, evin duvarlarını ve ağılı yıktı, 70 küçükbaş hayvan öldü.
"TAŞ DÜŞME RİSKİ VAR"
Kentte artçı depremleri hissettiklerini ve kopabilecek kayalardan endişe ettiklerini ifade eden Şahinkayası Mahallesi Muhtarı Hasan Şişman, 3 bin nüfusun evlere giremediğini söyledi. Mahallede çadır ihtiyacı olmadığını belirten Şişman, "Mahallemin 3 bin nüfusu var. Köyümüzde can kaybı yok ama Ebrar Sitesi, Maraş'ın canını yaktığı gibi Şahinkayası'nın da canını yaktı. Ebrar Sitesi'nde oturanlardan 26 can kaybımız var. İkisinin hala cenazesine ulaşamadık. O endişe içerisindeyiz. Mahallemizde 850 hanemiz var.
Bunların içinde ağır hasarlı 350'den fazla evimiz var. Yaklaşık 3 bin olan nüfus 5 bine çıktı. Şehir merkezinde yaşayanlar da geldi. Kayalık bir bölgede dağ yatağına sığınmış bir mahalleyiz. Taş düşme riski var.