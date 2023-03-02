Depremde koparak aşağı yuvarlanan kaya parçası mahalleyi yerle bir etti

"YILLARDIR BOŞALMAMIŞ KAYA BUGÜN PATLADI"

Kopan kayanın evini ve kamyonunu hurdaya çevirdiğini ifade eden Bilal Karasu ise korkudan, dışarda kaldıklarını söyledi. Yeni bir depremde çok daha büyüklerinin tepelerden yuvarlanma endişesi yaşadıklarını anlatan Karasu, "Sabah olan birinci depremde hiçbir şey hissetmedik. İkinci depremde bir kayanın gelmesinden dolayı bizi bir hayli zarara uğrattı. Biz dışarıda yolları açmanın hesabını yapıyorduk, yerlerde kar vardı. Biz de merkeze gitmeyi düşünüyorduk. Yol kıyısında benim kepçem vardı, onu çalıştırıp yolu açacaktım.