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    • 02.03.2023 08:47
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    G20 toplantısı, Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı

    Hindistan'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'de ve Suriye'de yaşamını yitirenler için saygı duruşuyla başladı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    G20’de asrın çifte felaketi için saygı duruşu

    Hindistan'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'de ve Suriye'de yaşamını yitirenler için saygı duruşuyla başladı.

    Başkent Yeni Delhi'de düzenlenen toplantının açılışı Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın konuşmasıyla yapıldı.

    DEPREMDE KAYBEDENLER İÇİN SAYGI DURUŞU
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, deprem nedeniyle Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

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