6'lı koalisyonda dağlıyor! Ekremci ve Kemalci medyada kılıçlar bileniyor

6'lı koalisyon bugün 13. toplantısını Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Adaylık konusunda nihai duyurunun 6 Mart Pazartesi kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.
Toplantıda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konuşulurken sosyal medyada CHP'li vekiller başta olmak üzere diğer partililer Kılıçdaroğlu vurgusu yaparak "Başlıyoruz" mesajları paylaştı.
İYİ PARTİ'DEN AÇIKÇA REST!
Ancak İYİ Parti cephesinden peş peşe ortak adaylık karşıtı açıklamalar geldi. Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ortak adayda "uzlaşma yok" derken, İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili, İbrahim Özkan ise "Millet ne derse o olacak" paylaşımında bulundu.
'KEMALCİ MEDYA' ADAYI İLAN ETTİ
Adaylık konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir politika güden Tele 1, açıklama sonrasında yaptığı yayında adayın CHP lideri olduğunu ilan etti.