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    • Haberler
    • 02.03.2023 22:44
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    • 02.03.2023 23:00
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    6'lı koalisyonda dağlıyor! Ekremci ve Kemalci medyada kılıçlar bileniyor

    6'lı koalisyon 13. toplantısı Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirdi. Ortak adayı belirlemek adına bir araya gelen koalisyonun toplantısının ardından adeta kızılca kıyamet koptu. Kamuoyuna açıklanan bildiride, "Cumhurbaşkanı adayımız konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Nihai açıklamayı 6 Mart Pazartesi kamuoyuyla paylaşacağız" denildi. Ancak toplantıdan ayrılan ilk isim olan Meral Akşener'in surat ifadesi ve İP kurmaylarının peş peşe açıklamaları "ortak aday" ihtimali neredeyse ortadan kaldırdı. Koalisyon içindeki savaş dışından bir yandan da fondaş medyada Ekremci-Kemalci kavgasında kılıçlar bilendi. Kemalci medya "Kılıçdaroğlu"nun adaylığı için algı yürütürken, Ekremci medya son söz Meral Akşener'in iddiasını öne sürdü.

    takvim.com.tr
    Ekremci ve Kemalci medyada kılıçlar bileniyor

    6'lı koalisyon bugün 13. toplantısını Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Adaylık konusunda nihai duyurunun 6 Mart Pazartesi kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

    Toplantıda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konuşulurken sosyal medyada CHP'li vekiller başta olmak üzere diğer partililer Kılıçdaroğlu vurgusu yaparak "Başlıyoruz" mesajları paylaştı.

    İYİ PARTİ'DEN AÇIKÇA REST!
    Ancak İYİ Parti cephesinden peş peşe ortak adaylık karşıtı açıklamalar geldi. Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ortak adayda "uzlaşma yok" derken, İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili, İbrahim Özkan ise "Millet ne derse o olacak" paylaşımında bulundu.

    'KEMALCİ MEDYA' ADAYI İLAN ETTİ
    Adaylık konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir politika güden Tele 1, açıklama sonrasında yaptığı yayında adayın CHP lideri olduğunu ilan etti.

        Kanalın Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise koalisyonun Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda anlaştığını, Akşener'in ise kurmaylarıyla görüşüp yeniden fikir belirteceğini ifade etti.

        Kemalci medyanın önde gelen isimlerinden CHP'li Barış Yarkadaş ise, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na uzun yürüyüşünde başarılar diliyorum. Artık geriye değil, ileriye bakmanın zamanıdır. Kılıçdaroğlu, "herkesin cumhurbaşkanı" olacaktır." ifadeleriyle CHP liderinin adaylığını duyurdu.

        Ancak Tele 1, ortak aday Kılıçdaroğlu haberini kısa sürede aday adayı Kılıçdaroğlu olarak değiştirdi. Kemalci medyanın algı operasyonuyla İYİ Parti cephesinin köşeye sıkıştırmaya çalıştığı belirtiliyor.

            EKREMCİ MEDYA "AKŞENER'E BAK" ÇALIŞMASI
            6'lı koalisyonun son toplantısından sızan kulis bilgisi 'adaylık' tartışmalarını alevlendirdi. Haberturk yazarı Muharrem Sarıkaya, Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebine karşı Akşener'in masaya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismini getirdiğini öne sürdü.

            Ekremci medyada da ilk dakikadan itibaren Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olduğuna ilişkin haberlere temkinli yaklaşıldı. Halk Tv'de yapılan değerlendirmelerde Meral Akşener'in kurmaylarıyla yapacağı toplantıya dikkat çekildi.

            İmamoğlu'nun adaylığı için geri adım atmayan Ekremci aday umudunu İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapılacak toplantıya bağladı.

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            Haberler Haberler 6'lı koalisyonda dağlıyor! Ekremci ve Kemalci medyada kılıçlar bileniyor
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