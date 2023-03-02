6'lı koalisyonda dağlıyor! Ekremci ve Kemalci medyada kılıçlar bileniyor

İYİ PARTİ'DEN AÇIKÇA REST!

Ancak İYİ Parti cephesinden peş peşe ortak adaylık karşıtı açıklamalar geldi. Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ortak adayda "uzlaşma yok" derken, İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili, İbrahim Özkan ise "Millet ne derse o olacak" paylaşımında bulundu.